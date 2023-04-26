Україна

Окупанти живуть у дитячих таборах, поки РФ шукає їм заміну: карта бойових дій в Україні 26 квітня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Квітня 2023, 06:00
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0:04:25
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Під ударом — зона Каховського водосховища. Рятувальники розповіли про обстріли
0:11:00
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