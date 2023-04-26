Окупанти живуть у дитячих таборах, поки РФ шукає їм заміну: карта бойових дій в Україні 26 квітня в режимі онлайн

Українські військові продовжують вражати світ тим, як не лише тримають свої позиції на карті бойових дій, але й звільняють від окупантів інші території України.

У чому полягає таємниця їхньої сили? Часто серед захисників побутує думка, що річ у тім, що вони просто люблять свої рідних. А нам відомо — українці встигли стати ближчими одне до одного.

Та поки ми продовжуємо будувати плани на майбутнє, окупанти не полишають спроб знищити все та всіх, кого ми так любимо. Тож боротьба продовжується, поки російське Міноборони заходить на чергове коло пошуку нових загарбників.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що кремлівська влада запропонувала вирівняти оплату праці мобілізованих і добровольців, ймовірно, намагаючись стимулювати військову службу.

Водночас російські окупанти продовжують наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області.

Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру.

Окрім того, ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, Кореньок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Верхньокам’янське і Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті числені атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв понад 30 населених пунктів. Серед них Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Гірке, Білогір’я Запорізької області та Дудчани, Берислав, Веселе, Висунці, Інженерне, Кізомис, а також місто Херсон.

Внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб по населеному пункту Кізомис пошкоджено понад десять житлових будинків мирних громадян, два з них повністю зруйновані. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує використовувати дитячі освітні заклади тимчасово окупованих та захоплених територій у власних цілях. Облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись живим щитом із дітей та викладацького складу.

У населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області, на території одного з дитячих таборів відзначено розміщення до 200 військовослужбовців російських окупаційних військ з мобілізованих.

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на території України. Зокрема, в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області, військовослужбовці російських окупаційних військ вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян.

Авіація Сил оборони України за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один удар по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу та військової техніки та радіолокаційну станцію російських агресорів.

А поки армія окупантів продовжує використовувати усі можливі види зброї, українці переходять на стандарти НАТО. Читай, як за час війни змінився Укроборонпром та яку зброю ми виготовляємо.

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