Под вражеским прицелом чаще всего — Херсонская и Запорожская области: карта боевых действий в Украине 27 июля в режиме онлайн

Враждующие стороны по-разному смотрят на карту боевых действий. Оккупант видит только территорию и ресурс для своего паразитирования. Защитник — свою семью, воспоминания из детства и будущее последующих поколений.

У первого в мыслях только желание наживы. У второго — в груди свобода и в сердце любовь, которые и продолжают ежедневно давать силы вести бой и бороться за волю страны.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед.

В то же время российские войска вели наступательные операции в районе Сватового, Кременной, Бахмута, на направлении Авдеевка-Донецк и на границе Запорожской и Донецкой областей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Семеновка, Ясная Поляна Черниговской области, Вольная Слобода, Степное, Басовка, Могрица, Покровка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Западное, Табаевка, Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. Вместе с тем, враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степовое, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два пункта управления российских оккупантов.

Они часто просыпаются из-за звуков обстрелов и взрывов. Прифронтовая Константиновка в Донецкой области — под постоянными атаками. Город в 20 километрах от Бахмута. Враг регулярно уничтожает здесь инфраструктуру, жилые дома, садики и школы. Читай, как живут люди в разрушенной обстрелами Константиновке.

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