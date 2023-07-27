Под вражеским прицелом чаще всего — Херсонская и Запорожская области: карта боевых действий в Украине 27 июля в режиме онлайн

Враждующие стороны по-разному смотрят на карту боевых действий. Оккупант видит только территорию и ресурс для своего паразитирования. Защитник — свою семью, воспоминания из детства и будущее последующих поколений.
У первого в мыслях только желание наживы. У второго — в груди свобода и в сердце любовь, которые и продолжают ежедневно давать силы вести бой и бороться за волю страны.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед.
В то же время российские войска вели наступательные операции в районе Сватового, Кременной, Бахмута, на направлении Авдеевка-Донецк и на границе Запорожской и Донецкой областей.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.
За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Семеновка, Ясная Поляна Черниговской области, Вольная Слобода, Степное, Басовка, Могрица, Покровка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Колодезное Харьковской области.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Западное, Табаевка, Тополи Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка и Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. Вместе с тем, враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степовое, Авдеевка и Северное Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и Ивановка Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два по его зенитно-ракетным комплексам.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два по его зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два пункта управления российских оккупантов.
Они часто просыпаются из-за звуков обстрелов и взрывов. Прифронтовая Константиновка в Донецкой области — под постоянными атаками. Город в 20 километрах от Бахмута. Враг регулярно уничтожает здесь инфраструктуру, жилые дома, садики и школы. Читай, как живут люди в разрушенной обстрелами Константиновке.
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