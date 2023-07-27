Під ворожим прицілом найчастіше — Херсонщина та Запоріжжя: карта бойових дій в Україні 27 липня в режимі онлайн

Ворогуючі сторони по-різному дивляться на карту бойових дій. Окупант бачить лише територію та ресурс для свого паразитування. Захисник — свою родину, спогади з дитинства та майбутнє наступних поколінь.

У першого в думках лише бажання наживи. У другого — у грудях свобода та в серці любов, що й продовжують щоденно давати сили вести бій та виборювати волю країни.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед.

Водночас російські війська вели наступальні операції в районі Сватового, Кремінної, Бахмута, на напрямку Авдіївка-Донецьк і на межі Запорізької та Донецької областей і заявляли про наступ у районі Сватового, Кремінної та Бахмута.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка, Ясна Поляна Чернігівської області, Вільна Слобода, Степне, Басівка, Могриця, Покровка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Табаївка, Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка. Разом з тим, ворог здійснив артилерійські обстріли понад десяти населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Курахівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Малої Токмачки, П’ятихаток Запорізької області та Антонівки на Херсонщині.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Кізомис Херсонської області та Іванівка на Миколаївщині.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два — по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два пункти управління російських окупантів.

Прифронтова Костянтинівка на Донеччині під постійними атаками. Місто — за 20 кілометрів від Бахмута. Ворог регулярно нищить тут інфраструктуру, житлові будинки, садочки та школи. Читай, як живуть люди в понівеченій обстрілами Костянтинівці.

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