Актуальная карта боевых действий в Украине 27 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Все большее число стран понимают, что РФ не воюет, а проводит теракты против мирного населения Украины. Вчера Сенат Польши признал Россию страной-террористом.
Это четкий сигнал Кремлю, что мир не оставит его военные преступления безнаказанными. Однако враг коварен, низок и лжив.
Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупационные чиновники продолжают утверждать, что эвакуация в Херсонской области является частью большей программы переселения.
Украинские войска совершили наземные атаки к западу от Сватового и Кременной. В части оккупированной Россией Запорожской области украинские партизаны совершили атаку против оккупационного главы.
Между тем, российские войска продолжают создавать запасные и оборонные позиции на восточном берегу реки Днепр. Оккупанты совершили безуспешные наземные атаки в Донецкой области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что россияне продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За сутки украинские подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области.
За последние сутки захватчики нанесли:
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Беларуси.
На других направлениях россияне обстреливали:
Россияне продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.
Кроме того, захватчики ограничивают передвижение гражданских на временно оккупированных территориях. Так, местным жителям Первомайского Харьковской области запрещено покидать поселок.
В РФ продолжается работа по пополнению боевых потерь. Представители частных военных кампаний вербуют заключенных в заведениях отбывания наказания города Брянск и Брянской области.
По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения россиян за последние дни.
В районах населенных пунктов Коржево и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее десяти человек из них — офицеры.
Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
Украине передали комплексы NASAMS от США, необходимые для усиления противовоздушной обороны. Читай технические характеристики этой установки.
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