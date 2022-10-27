Актуальная карта боевых действий в Украине 27 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Все большее число стран понимают, что РФ не воюет, а проводит теракты против мирного населения Украины. Вчера Сенат Польши признал Россию страной-террористом.

Это четкий сигнал Кремлю, что мир не оставит его военные преступления безнаказанными. Однако враг коварен, низок и лжив.

Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 октября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупационные чиновники продолжают утверждать, что эвакуация в Херсонской области является частью большей программы переселения.

Украинские войска совершили наземные атаки к западу от Сватового и Кременной. В части оккупированной Россией Запорожской области украинские партизаны совершили атаку против оккупационного главы.

Между тем, российские войска продолжают создавать запасные и оборонные позиции на восточном берегу реки Днепр. Оккупанты совершили безуспешные наземные атаки в Донецкой области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 октября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что россияне продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки украинские подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области.

За последние сутки захватчики нанесли:

ракетный удар;

11 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Беларуси.

На других направлениях россияне обстреливали:

на Слобожанском направлении — с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бочково, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелечья и Дворичная;

направлении — с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бочково, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелечья и Дворичная; на Купянском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Песчаное, Первомайское, Фиголовка и Крахмальное;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Песчаное, Первомайское, Фиголовка и Крахмальное; на Лиманском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Грековка, Григоровка, Невское, Сергеевка и Заречное;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Грековка, Григоровка, Невское, Сергеевка и Заречное; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Торецк, Курдюмовка, Майорск и Озаряновка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Торецк, Курдюмовка, Майорск и Озаряновка; на Авдеевском направлении — в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново;

направлении — в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из артиллерии, в районах населенных пунктов Орехов, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Зализничное, Новополь, Нескучное и Полтавка;

и направлениях — из артиллерии, в районах населенных пунктов Орехов, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Зализничное, Новополь, Нескучное и Полтавка; на Южнобужском направлении — в районах населенных пунктов рядом с линией столкновения, в частности, от вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

Россияне продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

Кроме того, захватчики ограничивают передвижение гражданских на временно оккупированных территориях. Так, местным жителям Первомайского Харьковской области запрещено покидать поселок.

В РФ продолжается работа по пополнению боевых потерь. Представители частных военных кампаний вербуют заключенных в заведениях отбывания наказания города Брянск и Брянской области.

По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения россиян за последние дни.

В районах населенных пунктов Коржево и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее десяти человек из них — офицеры.

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

три пункта управления;

шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

два склада с боеприпасами;

пять других важных военных объектов врага.

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