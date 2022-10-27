Актуальна карта бойових дій в Україні 27 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Усе більше країн розуміють, що РФ не воює, а проводить теракти проти мирного населення України. Учора Сенат Польщі визнав Росію країною-терористом.

Це чіткий сигнал Кремлю, що світ не залишить його воєнні злочини безкарними. Утім ворог підступний, ниций та брехливий.

Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські окупаційні чиновники продовжують стверджувати, що евакуація в Херсонській області є частиною більшої програми переселення.

Українські війська здійснили наземні атаки на захід від Сватового та на Кремінну. У частині окупованої Росією Запорізької області українські партизани здійснили атаку проти окупаційного глави.

Тим часом російські війська продовжують створювати запасні та оборонні позиції на східному березі річки Дніпро. Окупанти здійснили безуспішні наземні атаки в Донецькій області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 жовтня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу українські підрозділи відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.

Протягом останньої доби загарбники завдали:

ракетного удару;

11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та залучення ударних БпЛА з території Білорусі.

На інших напрямках росіяни обстрілювали:

на Слобожанському напрямку — з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бочкове, Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;

напрямку — з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бочкове, Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна; на Куп’янському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Піщане, Першотравневе, Фиголівка та Крохмальне;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Піщане, Першотравневе, Фиголівка та Крохмальне; на Лиманському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Греківка, Григорівка, Невське, Сергіївка та Зарічне;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Греківка, Григорівка, Невське, Сергіївка та Зарічне; на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Торецьк, Курдюмівка, Майорськ та Озарянівка;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Торецьк, Курдюмівка, Майорськ та Озарянівка; на Авдіївському напрямку — в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове;

напрямку — в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з артилерії, у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне та Полтавка;

та напрямках — з артилерії, у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне та Полтавка; на Південнобузькому напрямку — у районах населених пунктів поряд з лінією зіткнення, зокрема від ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь.

Росіяни продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

Крім того, загарбники обмежують пересування цивільних на тимчасово окупованих територіях. Так, місцевим жителям Першотравневого Харківської області заборонено залишати селище.

У РФ триває робота щодо поповнення бойових втрат. Представники приватних військових кампаній вербують увʼязнених в закладах відбування покарання міста Брянськ та Брянській області.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження росіян протягом останніх днів.

У районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше десяти осіб з них — офіцери.

Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

три пункти управління;

шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки;

два склади з боєприпасами;

п’ять інших важливих військових об’єктів ворога.

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