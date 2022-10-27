Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 27 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Жовтня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні 27.10.2022 онлайн

Більше відео
0:03:03
обстріл Дніпра
Трагедія в Дніпрі. Російська ракета вбила двох людей, вагітна жінка згоріла заживо
0:02:43
Тузловські лимани
Птахи тікають від вибухів, а дельфіни помирають від голоду. Від дій РФ масово гинуть тварини
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:35
Куп'янськ розстріл колони
“Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти”: нові деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні 27.10.2022 онлайн

Актуальна карта бойових дій в Україні 27 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Польща визнала владу РФ терористичним режимом - що про це відомо
Повернулись до сталінського та нацистського режимів — Польща визнала Росію країною-терористом
0:02:54
Яке спорядження Росія дає новим мобілізованим
Гнилі плащ-намети, шапка-вушанка та автомати з іржею — як Росія забезпечує спорядженням нових мобілізованих
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Ви можете покластись на Німеччину! Головні результати зустрічі Зеленського зі Штайнмаєром
0:03:03
обстріл Дніпра
Трагедія в Дніпрі. Російська ракета вбила двох людей, вагітна жінка згоріла заживо
0:02:43
Тузловські лимани
Птахи тікають від вибухів, а дельфіни помирають від голоду. Від дій РФ масово гинуть тварини
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:56
Запоріжжя
Найстрашніше — якщо російський чобіт крокуватиме нашою землею! Запоріжжя вірить у перемогу
0:04:35
Куп'янськ розстріл колони
“Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти”: нові деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську
0:03:43
шелтер для переселенців
Чисто, тепло і затишно! Рестораторка переобладнала занедбану школу у шелтер для переселенців
Більше відео
Польща визнала владу РФ терористичним режимом - що про це відомо
Читати далі
Повернулись до сталінського та нацистського режимів — Польща визнала Росію країною-терористом

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь