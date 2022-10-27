Актуальна карта бойових дій в Україні 27 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Усе більше країн розуміють, що РФ не воює, а проводить теракти проти мирного населення України. Учора Сенат Польщі визнав Росію країною-терористом.
Це чіткий сигнал Кремлю, що світ не залишить його воєнні злочини безкарними. Утім ворог підступний, ниций та брехливий.
Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські окупаційні чиновники продовжують стверджувати, що евакуація в Херсонській області є частиною більшої програми переселення.
Українські війська здійснили наземні атаки на захід від Сватового та на Кремінну. У частині окупованої Росією Запорізької області українські партизани здійснили атаку проти окупаційного глави.
Тим часом російські війська продовжують створювати запасні та оборонні позиції на східному березі річки Дніпро. Окупанти здійснили безуспішні наземні атаки в Донецькій області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
За добу українські підрозділи відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.
Протягом останньої доби загарбники завдали:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та залучення ударних БпЛА з території Білорусі.
На інших напрямках росіяни обстрілювали:
Росіяни продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.
Крім того, загарбники обмежують пересування цивільних на тимчасово окупованих територіях. Так, місцевим жителям Першотравневого Харківської області заборонено залишати селище.
У РФ триває робота щодо поповнення бойових втрат. Представники приватних військових кампаній вербують увʼязнених в закладах відбування покарання міста Брянськ та Брянській області.
За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження росіян протягом останніх днів.
У районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше десяти осіб з них — офіцери.
Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
Україні передали комплекси NASAMS від США, які потрібні для посилення протиповітряної оборони. Читай технічні характеристики цієї установки.
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