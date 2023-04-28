РФ зачищает территории и завозит настоящих террористов: карта боевых действий в Украине 28 апреля в режиме онлайн

Пока российские захватчики пытаются зачистить украинские территории на карте боевых действий и заполнить их жителями страны-агрессора, украинские защитники продолжают освобождать родную землю и приближать Украину к победе.

Какой бы ни была тактика врага, какими бы ни были тяжкими бои и болезненными потери — это все лишь ежедневно продолжает усиливать нашу жажду победы, чтобы все героические поступки не были напрасны.

И каким бы ни был тернист этот путь, в конце упорной и слаженной работы фронта и тыла ждет свобода мира и счастье будущих поколений.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Россия может надеяться завозить россиян для заполнения обезлюденных украинских земель с целью дальнейшей интеграции оккупированных территорий в РФ социально, административно, политически и экономически, усложняя тем самым условия для реинтеграции этих территорий в Украину.

Ранее ISW оценивал, что такие кампании по депопуляции и повторному заселению могут быть равнозначны умышленной этнической чистке и явным нарушениям Женевской конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошлые сутки противник нанес 25 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также, ночью, враг нанес пять ракетных ударов по Николаеву, впоследствии есть пострадавшие среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток совершил более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ.

В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Украинское, Бачевск и Кучеровка Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Гатище, Волчанск, Бологовка, Дворичанское и Колодезное Харьков.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.

К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные атаки в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромово, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Пивничное, Пивденное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское.

На Марьинском направлении в течение прошлых суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационных ударов по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, недалеко от линии боевого столкновения. Среди них Вольное Поле, Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, Херсон и Берислав Херсонской области.

Для пополнения потерь в живой силе, российские оккупанты продолжают активно привлекать лиц с судимостью, или в отношении которых возбуждены уголовные дела, в частности, за терроризм.

По имеющейся информации, в одном из полевых лагерей, развернутых противником на временно оккупированной территории Старобельского района Луганской области, осуществляется подготовка около 500 захватчиков.

Также известно, что вместо заключения осужденным предлагается контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Сбито пять враждебных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и два артиллерийских подразделения.

Но помогают бороться против оккупантов не только наши защитники, но и бывшие защитники. Читай, как ветеран АТО основал собственный благотворительный бизнес.

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