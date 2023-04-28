РФ зачищає території та завозить справжніх терористів: карта бойових дій в Україні 28 квітня в режимі онлайн

Поки російські загарбники намагаються зачистити українські території на карті бойових дій та заповнити їх жителями країни-агресорки, українські захисники продовжують звільняти рідну землю та наближати Україну до перемоги.

Якою б не була тактика ворога, якими б не були тяжкими бої та болючими втрати — це все лише щоденно продовжує підсилювати нашу жагу до перемоги, аби усі героїчні вчинки не були марними.

І яким не був би тернистим цей шлях, наприкінці наполегливої та злагодженої роботи фронту та тилу чекає свобода світу та щастя майбутніх поколінь.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія може сподіватися завозити росіян для заповнення знелюднених українських земель з метою подальшої інтеграції окупованих територій до РФ соціально, адміністративно, політично та економічно, тим самим ускладнюючи умови для реінтеграції цих територій в Україну.

Раніше ISW оцінював, що такі кампанії з депопуляції та повторного заселення можуть бути рівнозначні навмисній етнічній чистці та явним порушенням Женевської конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, вночі, ворог завдав п’ять ракетних ударів по Миколаєву, є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби здійснив понад 35 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах РФ.

Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Середина-Буда та Чернацьке. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Бачівськ та Кучерівка Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Бологівка, Дворічанське та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут.

До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні атаки у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Північне, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. Разом з тим ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці, здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них Вільне Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області, Херсон та Берислав на Херсонщині.

Для поповнення втрат в живій силі, російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм.

За наявною інформацією, в одному із польових таборів, розгорнутих противником на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, здійснюється підготовка близько 500 таких загарбників.

Також відомо, що замість ув’язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на півроку.

Авіація Сил оборони України за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Збито п’ять ворожих БПЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та два артилерійських підрозділи.

Та допомагають вести боротьбу проти окупантів не лише наші захисники, але й колишні оборонці. Читай, як ветеран АТО започаткував власний благодійний бізнес.

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