Наступление на Бахмутском направлении имеет свои особенности! Карта боевых действий в Украине 28 июня в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине интересует миллионы людей как в нашей стране, так и за границей. Мы все с нетерпением ждем возвращения наших территорий и победы.

Для этого наши защитники каждый день и ночь защищают нашу землю. Враг видит силу и мощь наших военных, не в состоянии им противостоять, бьет по мирным городам. Но за каждый такой удар ВСУ отомстят на поле боя.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские и украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной.

Украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей.

В РФ официальные лица высказали разные мнения относительно будущего частных военных компаний (ЧВК) в ответ на вооруженный мятеж.

Оперативная ситуация в Украине на 28 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар иранским ударным БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удар по территории Украины. Для этого привлекли пять крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и две зенитные управляемые ракеты С-300.

Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ракеты Х-22 враг направил по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Ракетами С-300 российские террористы поразили наполненное гражданскими людьми заведение питания в центре города Краматорск и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области. В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие дети и взрослые мирные люди, ранены более 50 гражданских людей, повреждены многоквартирные и десятки частных жилых домов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, пострадали Заречье и Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области.

направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, пострадали Заречье и Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестово Харьковской области.

направлении артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка и Спорное Донецкой области.

направлении противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Василовки, успеха не имел. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15-ти населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Никифоровка, Васюковка, Раздолевка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об особенностях освобождения Бахмута.

— Сейчас наступательные действия в Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно.

В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили.

Освобождение этого направления имеет свою особенность, усложняющую процесс. Местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, что и помогло так долго ее держать. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения, — объяснила она.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 20 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 20 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинки, Ильинки и Победы Донецкой области.

направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинки, Ильинки и Победы Донецкой области. На Шахтерском направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Чаривне, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов и Павловка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В населенном пункте Горностаевка Херсонской области оккупанты забирают жилье у местных жителей, выехавших на подконтрольную территорию Украины или погибших в результате боевых действий. Похищенное жилище маркируется табличками “собственность Российской Федерации”.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и шесть по зенитно-ракетным комплексам врага. Также наши защитники уничтожили шесть разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, два зенитных ракетных комплекса Бук и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Российские военные продолжают совершать военные преступления против мирного населения. Каждый из них фиксируется, за каждый им придется ответить. Ранее мы рассказывали об ужасном обстреле Краматорска 27 июня 2023 года. О последствиях удара читай по ссылке.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!