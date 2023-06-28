Наступление на Бахмутском направлении имеет свои особенности! Карта боевых действий в Украине 28 июня в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине интересует миллионы людей как в нашей стране, так и за границей. Мы все с нетерпением ждем возвращения наших территорий и победы.
Для этого наши защитники каждый день и ночь защищают нашу землю. Враг видит силу и мощь наших военных, не в состоянии им противостоять, бьет по мирным городам. Но за каждый такой удар ВСУ отомстят на поле боя.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские и украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной.
Украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей.
В РФ официальные лица высказали разные мнения относительно будущего частных военных компаний (ЧВК) в ответ на вооруженный мятеж.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар иранским ударным БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удар по территории Украины. Для этого привлекли пять крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и две зенитные управляемые ракеты С-300.
Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Ракеты Х-22 враг направил по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Ракетами С-300 российские террористы поразили наполненное гражданскими людьми заведение питания в центре города Краматорск и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области. В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие дети и взрослые мирные люди, ранены более 50 гражданских людей, повреждены многоквартирные и десятки частных жилых домов.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об особенностях освобождения Бахмута.— Сейчас наступательные действия в Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно.
В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили.
В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили.
Освобождение этого направления имеет свою особенность, усложняющую процесс. Местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, что и помогло так долго ее держать. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения, — объяснила она.
В населенном пункте Горностаевка Херсонской области оккупанты забирают жилье у местных жителей, выехавших на подконтрольную территорию Украины или погибших в результате боевых действий. Похищенное жилище маркируется табличками “собственность Российской Федерации”.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и шесть по зенитно-ракетным комплексам врага. Также наши защитники уничтожили шесть разведывательных БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, два зенитных ракетных комплекса Бук и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
Российские военные продолжают совершать военные преступления против мирного населения. Каждый из них фиксируется, за каждый им придется ответить. Ранее мы рассказывали об ужасном обстреле Краматорска 27 июня 2023 года. О последствиях удара читай по ссылке.
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