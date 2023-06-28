Украина

Наступление на Бахмутском направлении имеет свои особенности! Карта боевых действий в Украине 28 июня в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 июня 2023, 09:13
Карта бойових дій в Україні 28.06.2023 онлайн

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0:08:41
паспотизация
Угрожают лишить родительских прав! На оккупированных территориях идет принудительная паспортизация детей
0:04:42
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