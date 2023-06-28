Наступ на Бахмутському напрямку має певні особливості! Карта бойових дій в Україні 28 червня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні цікавить мільйони людей як в нашій країні, так і за кордоном. Ми всі з нетерпінням чекаємо повернення наших територій та перемоги.
Для цього наші захисники щодня та щоночі боронять нашу землю. Ворог бачить силу та міць наших військових, не в змозі їм протистояти, б’є по мирних містах. Але за кожен такий удар ЗСУ помстяться на полі бою.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські та українські сили продовжували обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.
Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.
У РФ офіційні особи висловили різні думки щодо майбутнього приватних військових компаній (ПВК) у відповідь на збройний заколот.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби російські загарбники завдали удару по території України. Для цього залучили п’ять крилатих ракет повітряного базування Х-22 та дві зенітні керовані ракети С-300.
Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі мирні люди, поранено понад 50 цивільних людей, пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних житлових будинків.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про особливості звільнення Бахмута.
— Зараз наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене.
У місто Бахмут станом на сьогодні не заходили.
У місто Бахмут станом на сьогодні не заходили.
Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес. Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго її тримати. Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння, — пояснила вона.
В населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене житло маркується табличками “власність Російської Федерації”.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також наші захисники знищили шість розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, два зенітних ракетних комплекси Бук та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
Російські військові продовжують скоювати воєнні злочини проти мирного населення. Кожен з них фіксується, за кожен їм доведеться відповісти. Раніше ми розповідали про жахливий обстріл Краматорська 27 червня 2023 року. Про наслідки удару читай за посиланням.
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