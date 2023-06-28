Наступ на Бахмутському напрямку має певні особливості! Карта бойових дій в Україні 28 червня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні цікавить мільйони людей як в нашій країні, так і за кордоном. Ми всі з нетерпінням чекаємо повернення наших територій та перемоги.

Для цього наші захисники щодня та щоночі боронять нашу землю. Ворог бачить силу та міць наших військових, не в змозі їм протистояти, б’є по мирних містах. Але за кожен такий удар ЗСУ помстяться на полі бою.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські та українські сили продовжували обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.

У РФ офіційні особи висловили різні думки щодо майбутнього приватних військових компаній (ПВК) у відповідь на збройний заколот.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали удару по території України. Для цього залучили п’ять крилатих ракет повітряного базування Х-22 та дві зенітні керовані ракети С-300.

Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі мирні люди, поранено понад 50 цивільних людей, пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних житлових будинків.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Заріччя і Тимоновичі Чернігівської області; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Масютівка, Кислівка, Котлярівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, успіху не мав. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Никифорівка, Васюківка, Роздолівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про особливості звільнення Бахмута.

— Зараз наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене.

У місто Бахмут станом на сьогодні не заходили.

Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес. Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго її тримати. Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння, — пояснила вона.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Мар’їнки та Побєди успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, Мар’їнки, Іллінки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Завдав авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка і Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів та Павлівка Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Антонівка, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

В населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене житло маркується табличками “власність Російської Федерації”.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також наші захисники знищили шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, два зенітних ракетних комплекси Бук та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Російські військові продовжують скоювати воєнні злочини проти мирного населення. Кожен з них фіксується, за кожен їм доведеться відповісти. Раніше ми розповідали про жахливий обстріл Краматорська 27 червня 2023 року. Про наслідки удару читай за посиланням.

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