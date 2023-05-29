97 авиационных ударов за сутки: карта боевых действий в Украине 29 мая в режиме онлайн

Ежедневно украинцы проверяют карту боевых действий, с нетерпением ожидая начала контрнаступления и возвращения земель. Этот процесс требует долгой подготовки, тщательно продуманных операций, много вооружения и других различных факторов, способствующих этому.
Каждый может к этому приобщиться, мы должны помогать военным, не уставать донатить как на оружие, так и на другие нужды. Мы должны благодарить их не только словами, но и действиями, ведь какую ночь подряд защитники сбивают вражеские цели, чтобы мы могли быть в безопасности.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института исследования войны (ISW) считают, что темпы российских операций вокруг Бахмута остаются приметно низкими. Российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Также оккупанты вели ограниченные наступательные действия на участке Авдеевка-Донецк.
Кроме того, враг продолжал обстрелы районов на юге Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА Shahed. 58 из них уничтожили наши защитники. Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 19 вражеских атак.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также шесть — по его зенитно-ракетным комплексам.
Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, шесть пунктов управления, радиоэлектронную станцию борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и состав боеприпасов противника.
Российские военные уничтожают города. Они наносят удары по разным регионам Украины, но больше всего страдают прифронтовые. Ранее мы рассказывали о ситуации в Орехове Запорожской области, город будто превратился в призрак.
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