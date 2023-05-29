97 авиационных ударов за сутки: карта боевых действий в Украине 29 мая в режиме онлайн

Ежедневно украинцы проверяют карту боевых действий, с нетерпением ожидая начала контрнаступления и возвращения земель. Этот процесс требует долгой подготовки, тщательно продуманных операций, много вооружения и других различных факторов, способствующих этому.

Каждый может к этому приобщиться, мы должны помогать военным, не уставать донатить как на оружие, так и на другие нужды. Мы должны благодарить их не только словами, но и действиями, ведь какую ночь подряд защитники сбивают вражеские цели, чтобы мы могли быть в безопасности.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института исследования войны (ISW) считают, что темпы российских операций вокруг Бахмута остаются приметно низкими. Российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Также оккупанты вели ограниченные наступательные действия на участке Авдеевка-Донецк.

Кроме того, враг продолжал обстрелы районов на юге Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА Shahed. 58 из них уничтожили наши защитники. Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 19 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается устойчивой, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигоны Республики Беларусь прибывают определенные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации для проведения мер боевой подготовки перед отправлением на войну в Украину.

направлениях оперативная ситуация остается устойчивой, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигоны Республики Беларусь прибывают определенные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации для проведения мер боевой подготовки перед отправлением на войну в Украину. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Кондратовка, Басовка, Могрица, Мирополье, Славгород Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гута-Студенецкая, Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Галагановка, Муравье, Ходыно Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Ходыно, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области.

направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Кондратовка, Басовка, Могрица, Мирополье, Славгород Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гута-Студенецкая, Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Галагановка, Муравье, Ходыно Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Ходыно, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении противник в течение прошлых суток вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестов Харьковской области.

направлении противник в течение прошлых суток вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестов Харьковской области. На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Ягодного Харьковской области; Сергеевки, Белогоровки Луганской области; Ивановки, Спорного, Рай-Александровки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Ягодного Харьковской области; Сергеевки, Белогоровки Луганской области; Ивановки, Спорного, Рай-Александровки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

направлении противник наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Марьинки. В то же время от вражеских обстрелов пострадала также Победа Донецкой области.

направлении наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Марьинки. В то же время от вражеских обстрелов пострадала также Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Берислава Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также шесть — по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, шесть пунктов управления, радиоэлектронную станцию борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и состав боеприпасов противника.

Российские военные уничтожают города. Они наносят удары по разным регионам Украины, но больше всего страдают прифронтовые. Ранее мы рассказывали о ситуации в Орехове Запорожской области, город будто превратился в призрак.

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