97 авіаційних ударів за добу: карта бойових дій в Україні 29 травня в режимі онлайн

Чи не щодня українці перевіряють карту бойових дій, з нетерпінням чекаючи початку контрнаступу та повернення земель. Цей процес потребує довгої підготовки, ретельно продуманих операцій, багато озброєння та інших різних факторів, які цьому сприяють.

Кожен може до цього долучитися, ми маємо допомагати військовим, не втомлюватися донатити як на зброю, так і на інші потреби. Ми маємо дякувати їм не лише словами, а й діями, адже яку ніч поспіль захисники збивають ворожі цілі, щоб ми могли бути у безпеці.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими. Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Також окупанти вели обмежені наступальні дії на ділянці Авдіївка-Донецьк.

Крім цього, ворог продовжував обстріли районів на півдні України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА Shahed. 58 з них знищили наші захисники. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На полігони Республіки Білорусь прибувають визначені підрозділи Збройних сил Російської Федерація для проведення заходів бойової підготовки перед відряджанням на війну в Україну.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Кіндратівка, Басівка, Могриця, Миропілля, Славгород Сумської області та Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гута-Студенецька, Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст, Галаганівка, Мурав’ї, Ходине Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Прогрес, Дем’янівка, Ходине, Манухівка Сумської області, а також Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Ягідного Харківської області; Сергіївки, Білогорівки Луганської області; Іванівки, Спірного, Рай-Олександрівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Василівка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Мар’їнки. Водночас ворожих обстрілів зазнала також Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледару. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Берислава Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Степногірськ Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також шість — по його зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор, шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.

Російські військові знищують міста. Вони завдають ударів по різних регіонах України, але чи не найбільше страждають прифронтові. Раніше ми розповідали про ситуацію в Оріхові Запорізької області, місто ніби перетворилося на примару.

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