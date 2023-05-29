97 авіаційних ударів за добу: карта бойових дій в Україні 29 травня в режимі онлайн

Чи не щодня українці перевіряють карту бойових дій, з нетерпінням чекаючи початку контрнаступу та повернення земель. Цей процес потребує довгої підготовки, ретельно продуманих операцій, багато озброєння та інших різних факторів, які цьому сприяють.
Кожен може до цього долучитися, ми маємо допомагати військовим, не втомлюватися донатити як на зброю, так і на інші потреби. Ми маємо дякувати їм не лише словами, а й діями, адже яку ніч поспіль захисники збивають ворожі цілі, щоб ми могли бути у безпеці.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими. Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Також окупанти вели обмежені наступальні дії на ділянці Авдіївка-Донецьк.
Крім цього, ворог продовжував обстріли районів на півдні України.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА Shahed. 58 з них знищили наші захисники. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.
Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також шість — по його зенітно-ракетних комплексах.
Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор, шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.
Російські військові знищують міста. Вони завдають ударів по різних регіонах України, але чи не найбільше страждають прифронтові. Раніше ми розповідали про ситуацію в Оріхові Запорізької області, місто ніби перетворилося на примару.
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