Российская авиация обеднела на еще один Су-25! Карта боевых действий в Украине 29 июня в режиме онлайн

Едва ли не каждый украинец сейчас внимательно следит за картой боевых действий, чтобы не упустить моментов, когда ВСУ освободят очередной населенный пункт.
Когда мы слышим эти новости, нас переполняют радость и гордость, усиливается вера в нашу победу. А чтобы ее приблизить, мы должны помогать нашим военным, поддерживать не только морально, но и собирать на необходимую амуницию, оружие, машины, реабилитацию и т.д.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте сейчас, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бердянском направлении есть продвижение 1300 м. На Бахмутском направлении наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта. Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после потери.
В направлении Клищеевки продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки — на 1500 м.
— Борьба продолжается на флангах города. Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В общем, на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами, — говорит Маляр.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска вели контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.
Российские и украинские силы совершили наземные атаки вблизи Кременной, Бахмута и на западе Донецкой области.
Российские и оккупационные чиновники продолжают усилия по устранению юридических разногласий в рамках инкорпорации оккупированных территорий.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed. Нашей противовоздушной обороной шесть дронов-камикадзе были уничтожены. Кроме того, враг нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, в течение суток произошло 40 боевых столкновений.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, пять — по зенитно-ракетным комплексам и один — по пункту управления врага.
Наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, две радиоэлектронной станции и еще одну важную цель противника.
Оккупанты ежедневно беспощадно бьют по мирным населенным пунктам и забирают жизни людей. Ранее мы рассказывали об обстреле Харьковской области 28 июня. О последствиях российской атаки читай по ссылке.
А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!