Украина

Российская авиация обеднела на еще один Су-25! Карта боевых действий в Украине 29 июня в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 июня 2023, 09:27
Карта бойових дій в Україні 29.06.2023 онлайн

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