Российская авиация обеднела на еще один Су-25! Карта боевых действий в Украине 29 июня в режиме онлайн

Едва ли не каждый украинец сейчас внимательно следит за картой боевых действий, чтобы не упустить моментов, когда ВСУ освободят очередной населенный пункт.

Когда мы слышим эти новости, нас переполняют радость и гордость, усиливается вера в нашу победу. А чтобы ее приблизить, мы должны помогать нашим военным, поддерживать не только морально, но и собирать на необходимую амуницию, оружие, машины, реабилитацию и т.д.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте сейчас, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бердянском направлении есть продвижение 1300 м. На Бахмутском направлении наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта. Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после потери.

В направлении Клищеевки продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки — на 1500 м.

— Борьба продолжается на флангах города. Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В общем, на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами, — говорит Маляр.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска вели контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.

Российские и украинские силы совершили наземные атаки вблизи Кременной, Бахмута и на западе Донецкой области.

Российские и оккупационные чиновники продолжают усилия по устранению юридических разногласий в рамках инкорпорации оккупированных территорий.

Оперативная ситуация в Украине на 29 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed. Нашей противовоздушной обороной шесть дронов-камикадзе были уничтожены. Кроме того, враг нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Среди них Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки в Харьковской области.

направлениях противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Среди них Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Колодязное, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безрезультатные наступательные действия в районе Раздоловки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звоновки и Выемки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка в Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Раздоловка в Донецкой области.

направлении противник совершил безрезультатные наступательные действия в районе Раздоловки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звоновки и Выемки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка в Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Раздоловка в Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Орехово-Василовки, Богдановки и Белой Горы. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Орехово-Василовки, Богдановки и Белой Горы. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное. На Авдеевском направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии более десяти населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское.

направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии более десяти населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское. На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы в районах около десяти населенных пунктов, среди которых Марьинка и Победа Донецкой области.

направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы в районах около десяти населенных пунктов, среди которых Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг провел безрезультатные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиаудары возле Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области.

направлении враг провел безрезультатные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиаудары возле Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне Запорожской области; Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львовое, Ивановка, Приднепровское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, пять — по зенитно-ракетным комплексам и один — по пункту управления врага.

Наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, две радиоэлектронной станции и еще одну важную цель противника.

Оккупанты ежедневно беспощадно бьют по мирным населенным пунктам и забирают жизни людей. Ранее мы рассказывали об обстреле Харьковской области 28 июня. О последствиях российской атаки читай по ссылке.

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