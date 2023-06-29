Російська авіація збідніла на ще один Су-25! Карта бойових дій в Україні 29 червня в режимі онлайн

Чи не кожен українець зараз уважно слідкує за картою бойових дій, щоб не пропустити моментів, коли ЗСУ звільнять черговий населений пункт.
Коли ми чуємо ці новини, нас переповнюють радість та гордість, посилюється віра у нашу перемогу. А щоб її наблизити, ми маємо допомагати нашим військовим, підтримувати не лише морально, а й збирати на необхідну амуніцію, зброю, машини, реабілітацію тощо.
А щоб бути в курсі ситуацію на фронті зараз, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бердянському напрямку є просування 1300 м. На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після зазнаних втрат.
У напрямку Кліщіївка просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки — на 1500 м.
У напрямку Кліщіївка просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки — на 1500 м.
— Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами, — каже Маляр.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.
Російські та українські сили здійснили наземні атаки поблизу Кремінної, Бахмута та на заході Донецької області.
Російські та окупаційні чиновники продовжують зусилля щодо усунення юридичних розбіжностей у рамках інкорпорації окупованих територій.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Нашою протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав два ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, п’ять — по зенітно-ракетних комплексах та один — по пункту управління ворога.
Наші захисники знищили російський літак Су-25 та три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Наші захисники знищили російський літак Су-25 та три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.
Окупанти щодня нещадно б’ють по мирних населених пунктах та забирають життя людей. Раніше ми розповідали про обстріл Харківщини 28 червня. Про наслідки російської атаки читай за посиланням.
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