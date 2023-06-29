Російська авіація збідніла на ще один Су-25! Карта бойових дій в Україні 29 червня в режимі онлайн

Чи не кожен українець зараз уважно слідкує за картою бойових дій, щоб не пропустити моментів, коли ЗСУ звільнять черговий населений пункт.

Коли ми чуємо ці новини, нас переповнюють радість та гордість, посилюється віра у нашу перемогу. А щоб її наблизити, ми маємо допомагати нашим військовим, підтримувати не лише морально, а й збирати на необхідну амуніцію, зброю, машини, реабілітацію тощо.

А щоб бути в курсі ситуацію на фронті зараз, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бердянському напрямку є просування 1300 м. На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після зазнаних втрат.

У напрямку Кліщіївка просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки — на 1500 м.

— Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами, — каже Маляр.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Російські та українські сили здійснили наземні атаки поблизу Кремінної, Бахмута та на заході Донецької області.

Російські та окупаційні чиновники продовжують зусилля щодо усунення юридичних розбіжностей у рамках інкорпорації окупованих територій.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Нашою протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав два ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Серед них Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районі Роздолівки. Завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки й Виїмки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в районі Авдіївки та Сєверного. Разом з тим завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії понад десять населених пунктів, зокрема, Бердичі, Авдіївку, Водяне, Карлівку та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, водночас ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах близько десяти населених пунктів, серед яких Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог провів безрезультатні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаударів біля Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Золота Нива, Вільне Поле, Сторожеве, Благодатне, Макарівка та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Серед них Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Іванівка, Наддніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Томина Балка, Софіївка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, п’ять — по зенітно-ракетних комплексах та один — по пункту управління ворога.

Наші захисники знищили російський літак Су-25 та три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Окупанти щодня нещадно б’ють по мирних населених пунктах та забирають життя людей. Раніше ми розповідали про обстріл Харківщини 28 червня. Про наслідки російської атаки читай за посиланням.

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