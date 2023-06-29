Україна

Російська авіація збідніла на ще один Су-25! Карта бойових дій в Україні 29 червня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Червня 2023, 09:27
Карта бойових дій в Україні 29.06.2023 онлайн

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