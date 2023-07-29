После освобождения Старомайорского оккупанты боятся идти в наступление: карта боевых действий в Украине 29 июля в режиме онлайн

Некоторые мелкие нюансы на карте боевых действий теряются в потоке новостей и информации, но порой требуют сверхчеловеческих усилий.
Один освобожденный населенный пункт: для кого-то он — всего несколько миллиметров на карте, для некоторых — родной дом, а для других — потерянная не одна жизнь.
Мелкие детали приобретают значения, когда к ним прикасается история живого человека. И если ВСУ делают наши дома свободными, то их жители делают пустые здания живыми.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по крайней мере на трех участках фронта и преуспели в некоторых направлениях.
В то же время, российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, в Бахмуте, на линии Авдеевка-Донецк и в районе границы Донецко-Запорожской области, подтвержденного продвижения не было.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес десять авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В течение суток произошло 21 боевое столкновение.
В течение суток произошло 21 боевое столкновение.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Исрисковщины и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелечья, Зеленое и Охримовка Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Двуречная, Западное, Синковка и Кисловка Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Григоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенныз пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Георгиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка и Степное Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
На фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.
На фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.
Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии российской армии отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области. При этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.
Авиация сил обороны Украины в сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов врага.
Украинское контрнаступление продолжается. Каждый день большими усилиями ВСУ борются за каждый миллиметр украинской земли. Читай, что известно об освобождении Старомайорского.
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