После освобождения Старомайорского оккупанты боятся идти в наступление: карта боевых действий в Украине 29 июля в режиме онлайн

Некоторые мелкие нюансы на карте боевых действий теряются в потоке новостей и информации, но порой требуют сверхчеловеческих усилий.

Один освобожденный населенный пункт: для кого-то он — всего несколько миллиметров на карте, для некоторых — родной дом, а для других — потерянная не одна жизнь.

Мелкие детали приобретают значения, когда к ним прикасается история живого человека. И если ВСУ делают наши дома свободными, то их жители делают пустые здания живыми.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по крайней мере на трех участках фронта и преуспели в некоторых направлениях.

В то же время, российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, в Бахмуте, на линии Авдеевка-Донецк и в районе границы Донецко-Запорожской области, подтвержденного продвижения не было.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес десять авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Исрисковщины и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелечья, Зеленое и Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Двуречная, Западное, Синковка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Григоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенныз пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка и Степное Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии российской армии отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области. При этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Авиация сил обороны Украины в сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов врага.

Украинское контрнаступление продолжается. Каждый день большими усилиями ВСУ борются за каждый миллиметр украинской земли. Читай, что известно об освобождении Старомайорского.

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