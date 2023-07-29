Україна

Після звільнення Старомайорська окупанти бояться йти у наступ: карта бойових дій в Україні 29 липня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Липня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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