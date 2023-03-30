Уничтожили вражеский бомбардировщик и героически держат оборону в Бахмуте: карта боевых действий в Украине 30 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий на Украине остается закрепленной в браузере ноутбука или мобильного телефона многих украинцев. Каждый день они проверяют, не изменилась ли ситуация на фронте. Каждый имеет надежду увидеть уже деоккупированные территории.

Пока что полностью не удалось это сделать, но наши воины героически работают над тем, чтобы все населенные пункты вернулись под контроль Украины. Они борются за нашу свободу и покой, поэтому надо поддерживать их и помогать.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что силы группы Вагнера, вероятно, заняли промышленный комплекс AZOM на севере Бахмута. Также они отметили, что российские войска продолжали наземные наступления на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка-Донецк.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 30 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов, совершил четыре обстрела из реактивных систем залпового огня.

В результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области, получили ранения гражданские жители, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Подразделения Сил обороны Украины отбили 48 атак противника по указанным направлениям.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях, среди них: Колодезное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Спорное и Северск в Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях, среди них: Колодезное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Спорное и Северск в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Василовку, Бахмут, Часов Яр и Торец Донецкой области.

направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Василовку, Бахмут, Часов Яр и Торец Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, среди них: Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, среди них: Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка Донецкой области.

направлении в течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону. Обстрелял населённые пункты Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Староукраинка и Чаривне Запорожской области; Веселое, Берислав, Казацкое, Зеленовка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ПС ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Наши ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, один склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов врага.

Враг начал сильно обстреливать Авдеевку. Ранее мы рассказывали о ситуации в Авдеевке и почему оккупанты штурмуют город.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!