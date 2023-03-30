Уничтожили вражеский бомбардировщик и героически держат оборону в Бахмуте: карта боевых действий в Украине 30 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий на Украине остается закрепленной в браузере ноутбука или мобильного телефона многих украинцев. Каждый день они проверяют, не изменилась ли ситуация на фронте. Каждый имеет надежду увидеть уже деоккупированные территории.
Пока что полностью не удалось это сделать, но наши воины героически работают над тем, чтобы все населенные пункты вернулись под контроль Украины. Они борются за нашу свободу и покой, поэтому надо поддерживать их и помогать.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что силы группы Вагнера, вероятно, заняли промышленный комплекс AZOM на севере Бахмута. Также они отметили, что российские войска продолжали наземные наступления на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка-Донецк.
Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка-Донецк.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов, совершил четыре обстрела из реактивных систем залпового огня.
В результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области, получили ранения гражданские жители, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Подразделения Сил обороны Украины отбили 48 атак противника по указанным направлениям.
Подразделения Сил обороны Украины отбили 48 атак противника по указанным направлениям.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ПС ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.
Наши ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, один склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов врага.
Враг начал сильно обстреливать Авдеевку. Ранее мы рассказывали о ситуации в Авдеевке и почему оккупанты штурмуют город.
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