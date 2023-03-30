Украина

Уничтожили вражеский бомбардировщик и героически держат оборону в Бахмуте: карта боевых действий в Украине 30 марта в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 марта 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні 30.03.2023 онлайн

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Карта бойових дій в Україні 30.03.2023 онлайн
Уничтожили вражеский бомбардировщик и героически держат оборону в Бахмуте: карта боевых действий в Украине 30 марта в режиме онлайн
0:03:39
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