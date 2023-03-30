Україна

Знищили ворожий бомбардувальник та героїчно тримають оборону в Бахмуті: карта бойових дій в Україні 30 березня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Березня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні 30.03.2023 онлайн

Більше відео
0:02:26
Новини з фронту
Як відбувається штурм позицій ворога — інструктор ЗСУ розкрив деталі
0:03:39
Херсонщина посівна
Працюють, ризикуючи життям. Херсонські фермери самостійно розмінували половину полів і вийшли на посівну
0:03:32
Обстріл Запоріжжя
Найстрашніша зима вже позаду, але небезпека не зникла. Як на Запоріжжі виживають під обстрілами
0:02:00
Як українські військові використовують британську гаубицю L119
Легенда британської армії! Як українські військові опановують зброю натовського зразка
Дивитись більше

Останні відео
0:03:14
Ольга Самарська

Двічі забрали дім та вбили чоловіка: як “русскій мір” змінив життя однієї жінки
0:02:26
Новини з фронту
Як відбувається штурм позицій ворога — інструктор ЗСУ розкрив деталі
Карта бойових дій в Україні 30.03.2023 онлайн
Знищили ворожий бомбардувальник та героїчно тримають оборону в Бахмуті: карта бойових дій в Україні 30 березня в режимі онлайн
0:03:39
Херсонщина посівна
Працюють, ризикуючи життям. Херсонські фермери самостійно розмінували половину полів і вийшли на посівну
0:01:54
Навчання ЗСУ
ЗСУ у Швеції! З навчань готові йти бити ворога на новій техніці
0:05:42
Айдін Айдінов про залаштунки роботи ресторанів
Розмова з шеф-кухарем — Айдін Айдінов розкрив таємниці роботи ресторанів
0:03:32
Обстріл Запоріжжя
Найстрашніша зима вже позаду, але небезпека не зникла. Як на Запоріжжі виживають під обстрілами
0:02:00
Як українські військові використовують британську гаубицю L119
Легенда британської армії! Як українські військові опановують зброю натовського зразка
0:03:12
Правдине
Хотіли жити! Як жителі окупованого Правдиного вивезли наших військових у… дивані
0:04:34
Яке майбутнє чекає на Києво-Печерську лавру
Законно чи ні? Чому УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру та яке майбутнє в заповідника
Більше відео
Новини з фронту
Читати далі
Як відбувається штурм позицій ворога — інструктор ЗСУ розкрив деталі
Херсонщина посівна
Читати далі
Працюють, ризикуючи життям. Херсонські фермери самостійно розмінували половину полів і вийшли на посівну

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь