Знищили ворожий бомбардувальник та героїчно тримають оборону в Бахмуті: карта бойових дій в Україні 30 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні залишається закріпленою у браузері ноутбука чи мобільного телефона багатьох українців. Щодня вони перевіряють, чи не змінилася ситуація на фронті. Кожен має надію побачити уже деокуповані території.

Поки що це не вдалося зробити повністю, але наші воїни героїчно працюють над тим, щоб усі населені пункти повернулися під контроль України. Вони борються за нашу свободу та спокій, тому підтримуймо їх та допомагаймо.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що сили групи Вагнера, ймовірно, зайняли промисловий комплекс AZOM на півночі Бахмута. Також вони зазанчали, що російські війська продовжували наземні наступи на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області, отримали поранення цивільні мешканці, пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Підрозділи Сил оборони України було відбито 48 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках, серед них: Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, серед них: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні. Обстріляв населені пункти Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Староукраїнка і Чарівне Запорізької області; Веселе, Берислав, Козацьке, Зеленівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ПС ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога.

Ворог почав сильно обстрілювати Авдіївку. Раніше ми розповідали про ситуацію в Авдіївці та чому окупанти штурмують місто.

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