Знищили ворожий бомбардувальник та героїчно тримають оборону в Бахмуті: карта бойових дій в Україні 30 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні залишається закріпленою у браузері ноутбука чи мобільного телефона багатьох українців. Щодня вони перевіряють, чи не змінилася ситуація на фронті. Кожен має надію побачити уже деокуповані території.
Поки що це не вдалося зробити повністю, але наші воїни героїчно працюють над тим, щоб усі населені пункти повернулися під контроль України. Вони борються за нашу свободу та спокій, тому підтримуймо їх та допомагаймо.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що сили групи Вагнера, ймовірно, зайняли промисловий комплекс AZOM на півночі Бахмута. Також вони зазанчали, що російські війська продовжували наземні наступи на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Окупанти продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
Окупанти продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Унаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області, отримали поранення цивільні мешканці, пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
Підрозділи Сил оборони України було відбито 48 атак противника на зазначених напрямках.
Підрозділи Сил оборони України було відбито 48 атак противника на зазначених напрямках.
Авіація Сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ПС ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.
Наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога.
Ворог почав сильно обстрілювати Авдіївку. Раніше ми розповідали про ситуацію в Авдіївці та чому окупанти штурмують місто.
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