Актуальная карта боевых действий в Украине 30 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Если пытаться забыть прошлое, скрываться от своих страхов и избегать боли, то, конечно, есть возможность уберечь свое настроение. Но это всего на день. А чтобы жить до рассвета, стоит гореть сегодняшним огнем, за который ежедневно борются украинские защитники на карте боевых действий.

Возможно, его сложно будет увидеть своими глазами, но он есть в каждом из нас. В тех простых добрых делах, которые мы считаем несущественными. В доброй улыбке и искреннем сочувствии или даже долгом молчании, когда не знаешь, как утешить человека.

Однако ты пытаешься, и эта попытка точно не напрасна, поскольку каждый наш шаг приближает Украину к победе над мировым злом. А каждое движение на пути к нашей свободе задокументирует Генштаб ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российское наступление на Бахмут, вероятно, достигает кульминации.

Оккупанты еще могут продолжать вести неэффективные масштабные нападения на Бахмут, но они вряд ли принесут значительную операционную пользу.

В то же время эксперты отмечают, что, похоже, российские войска готовятся к решительным действиям в Луганской области, хотя неясно, к оборонным или наступательным операциям.

Кроме того, вероятность нового наступления российских войск в Запорожской области зимой снижается.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 30 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях. На Купянском и Новопавловском ведет активную оборону.

На Херсонском направлении проводит перегруппировку войск на другие направления, усиливается подразделениями территориальных войск, ведет позиционную оборону.

Утром, 29 декабря, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет из ЗРК С-300 по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах Украины.

По уточненным данным, было применено 69 крылатых ракет. Силы обороны Украины уничтожили 54 из них.

Также в течение дня противник нанес десять ракетных, 23 авиационных удара и совершил 14 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам на линии столкновения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял районы населенных пунктов Липовка и Гремячка Черниговской области, Будки, Искрисковщина и Запселье — Сумской и Гурьев, Сотницкий Казачок, Стрелечья, Зеленое, Огурцовое, Гатище, Колодязное, Редкодуб, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения потерпели районы 19 населенных пунктов. Среди них — Купянск, Котляровка, Табаевка, Клищиевка и Лозовая Харьковской области и Новоегоровка, Ковалевка, Площанка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населенных пунктов. В частности, Андреевку, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку и Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении огонь велся по Орловке, Авдеевке, Водяному, Веселому, Невельскому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Времовку, Новоукраинку, Пречистовку и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах более 35 населенных пунктов.

Среди них — Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области и Змиевка, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Велетенское в Херсонской области.

28 декабря, в результате огневого поражения подразделениями Сил обороны Украины вражеских позиций в районе Бердянска Запорожской области, ликвидировано более 50 оккупантов.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Наши ракетчики и артиллеристы за сутки поразили четыре пункта управления и три района сосредоточения живой силы оккупантов.

Бахмут сейчас — главная тема для обсуждений экспертами, политиками и простыми гражданскими. Но лучше всего о ситуации в городе могут рассказать только военные. Читай калейдоскоп новостей из Бахмута с первых уст.

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