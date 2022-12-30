Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Якщо намагатись забути минуле, ховатись від своїх страхів та уникати болю, то, звісно, є можливість вберегти свій настрій. Проте це на день. Однак, щоб жити до світанку, варто горіти сьогоднішнім вогнем, який виборюють щоденно українські захисники на карті бойових дій.

Можливо, його складно буде побачити на власні очі, але він є в кожному з нас. У тих простих добрих справах, які ми вважаємо несуттєвими. У добрій посмішці та щирому співчутті, або ж навіть довгій мовчанці, коли не знаєш, як втішити людину.

Проте ти намагаєшся, і ця спроба точно не марна, оскільки кожен наш крок наближає Україну до перемоги над світовим злом. А кожен рух на шляху до нашої свободи задокументовує Генштаб ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російський наступ на Бахмут, ймовірно, досягає кульмінації.

Окупанти ще можуть продовжувати вести неефективні масштабні напади на Бахмут, але вони навряд чи принесуть значну операційну користь.

Водночас експерти зазначають, що схоже, російські війська готуються до рішучих дій у Луганській області, хоча неясно, чи до оборонних, чи до наступальних операцій.

Крім того, ймовірність нового наступу російських військ у Запорізькій області взимку менша.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському — веде активну оборону.

На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.

Зранку 29 грудня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури у східних, центральних, західних і південних регіонах України.

За уточненими даними, було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 з них.

Також протягом дня противник завдав десять ракетних, 23 авіаційних удари та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв райони населених пунктів Липівка і Грем’ячка Чернігівської області, Будки, Іскрисківщина і Запсілля — Сумської та Гур’їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них — Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Кліщіївка і Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів.

Серед них — Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка і Малі Щербаки Запорізької області та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське на Херсонщині.

28 грудня, в результаті вогневого ураження підрозділами Сил оборони України ворожих позицій в районі Бердянська Запорізької області, ліквідовано понад 50 окупантів.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники та артилеристи за добу уразили чотири пункти управління та три райони зосередження живої сили окупантів.

Бахмут нині — головна тема для обговорень експертами, політиками та простими цивільними. Та найкраще про ситуацію у місті можуть розповісти лише військові. Читай калейдоскоп новин із Бахмута з перших уст.

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