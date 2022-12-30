Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Грудня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
Атака дронів на Київ
Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні
0:02:36
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Дивитись більше

Останні відео
Атака дронів на Київ

Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні
0:05:52
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:36
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять
0:02:29
Андрій Кореневич
У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Обстріли України 29 грудня: що відомо про вибухи в регіонах
Над Україною летять ракети. Що відомо про обстріл 29 грудня
0:02:43
Збір коштів на ЗСУ
Квіти Перемоги: як купити рідкісну рослину за півціни та допомогти ЗСУ
Більше відео
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Читати далі
Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Читати далі
Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь