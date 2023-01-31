Актуальная карта боевых действий в Украине 31 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине позволяет нам ознакомиться с тяжелой работой наших военных. Они прилагают большие усилия, чтобы держать рубежи и понемногу отвоевывать территории.
Также мы можем увидеть, как враг безрезультатно тратит свою технику и живую силу, чтобы захватить небольшую территорию. И это ему тоже не удается.
Предлагаем тебе ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий, чтобы узнать о ситуации на фронте и работе наших ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты из Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали наземные атаки, чтобы отвоевать утраченные позиции к западу от Кременной, а украинские войска проводили контрнаступательные операции северо-западнее Сватового.
Также украинские бойцы продолжали наносить удары по сосредоточению российских войск в тыловых районах Луганской области.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес три авиационных и четыре ракетных удара по территории Украины. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.
Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведет безрезультатные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском — обороняет ранее захваченные рубежи.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.
Российские военные обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопычь, Волфино, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелка, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два боеприпаса оккупантов.
Ранее мы рассказывали историю защитника Бахмута о ситуации на фронте и ранении.
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