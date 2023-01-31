Актуальная карта боевых действий в Украине 31 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине позволяет нам ознакомиться с тяжелой работой наших военных. Они прилагают большие усилия, чтобы держать рубежи и понемногу отвоевывать территории.

Также мы можем увидеть, как враг безрезультатно тратит свою технику и живую силу, чтобы захватить небольшую территорию. И это ему тоже не удается.

Предлагаем тебе ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий, чтобы узнать о ситуации на фронте и работе наших ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты из Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали наземные атаки, чтобы отвоевать утраченные позиции к западу от Кременной, а украинские войска проводили контрнаступательные операции северо-западнее Сватового.

Также украинские бойцы продолжали наносить удары по сосредоточению российских войск в тыловых районах Луганской области.

Оперативная ситуация в Украине на 31 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес три авиационных и четыре ракетных удара по территории Украины. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведет безрезультатные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском — обороняет ранее захваченные рубежи.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

Российские военные обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопычь, Волфино, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелка, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области.

направлении от вражеского огня пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области. На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области.

направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении во вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

направлении во вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Новопавловском направлении обстреляны Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

направлении обстреляны Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении пострадали, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Белогорье, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов.

направлении пострадали, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Белогорье, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Одрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Огромное и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два боеприпаса оккупантов.

Ранее мы рассказывали историю защитника Бахмута о ситуации на фронте и ранении.

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