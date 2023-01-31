Актуальна карта бойових дій в Україні 31 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Карта бойових дій в Україні дає нам змогу ознайомитися з тяжкою роботою наших військових. Вони докладають чималих зусиль, щоб тримати рубежі та потроху відвойовувати території.

Також ми можемо побачити, як ворог безрезультатно витрачає свою техніку та живу силу, щоб захопити невелику територію. І це йому теж не вдається.

Пропонуємо тобі ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій, щоб дізнатися про ситуацію на фронті та роботу наших ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розміщені підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня — на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжували наземні атаки, щоб відвоювати втрачені позиції на захід від Кремінної, а українські війська проводили контрнаступальні операції на північний захід від Сватового.

Також українські бійці продовжували завдавати ударів по зосередженню російських військ у тилових районах Луганської області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав три авіаційних та чотири ракетних удари по території України. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безрезультатні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому — обороняє раніше захоплені рубежі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника.

Російські військові обстріляли райони населених пунктів Хрінівка, Гута-Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області; Сопич, Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське та Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір’я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Одрадокам’янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та два склади боєприпасів окупантів.

Раніше ми розповідали історію захисника Бахмута про ситуацію на фронті та поранення.

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