Неудачная пародия россиян с “прорывом границы”: карта боевых действий в Украине 31 мая в режиме онлайн

Притворяться, а не быть — так можно было бы описать принцип, по которому живут российские оккупанты и пытаются действовать на карте боевых действий.
Вместо реальности — вымышленная собственная история, немало мифов, пропаганды и прочей лжи, на которой базируется идеология страны-агрессора.
Но от этого враг не становится менее опасным, а работа ВСУ проще. Так что с этим делать? Ответ, как и всегда, один — поддержка украинских защитников и защитниц до самой победы Украины. А еще лучше — после нее тоже.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российская оккупационная так называемая власть продолжает силовую интеграцию епархий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) во временно оккупированной части Запорожской области в Российскую православную церковь (РПЦ). Это еще раз демонстрирует неразрывную связь РПЦ с российским государством.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, в частности, по столице нашей страны, применив ударные БпЛА Shahed-136/131. 29 из 31 дронов были уничтожены нашими защитниками.
К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.
Всего за прошедшие сутки противник нанес 44 авиационных и один ракетный удар, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 11 вражеских атак.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
За прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.
За прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.
Также нанес авиационный удар в районе села Уды. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Фотовыж, Великая Писаревка Сумской области.
На Купянском направлении противник в течение минувших суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный — в районе Нью-Йорка Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромово, Ивановское, Белая Гора, Северное, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка.
Вместе с тем, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.
Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области, Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, три состава горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Но Украина должна получить гарантии безопасности после войны. Жители приграничных украинских областей должны чувствовать себя в безопасности, поэтому на территории РФ должна быть создана демилитаризованная зона. Читай, где она должна быть, и что это такое.
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