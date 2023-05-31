Неудачная пародия россиян с “прорывом границы”: карта боевых действий в Украине 31 мая в режиме онлайн

Притворяться, а не быть — так можно было бы описать принцип, по которому живут российские оккупанты и пытаются действовать на карте боевых действий.

Вместо реальности — вымышленная собственная история, немало мифов, пропаганды и прочей лжи, на которой базируется идеология страны-агрессора.

Но от этого враг не становится менее опасным, а работа ВСУ проще. Так что с этим делать? Ответ, как и всегда, один — поддержка украинских защитников и защитниц до самой победы Украины. А еще лучше — после нее тоже.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российская оккупационная так называемая власть продолжает силовую интеграцию епархий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) во временно оккупированной части Запорожской области в Российскую православную церковь (РПЦ). Это еще раз демонстрирует неразрывную связь РПЦ с российским государством.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, в частности, по столице нашей страны, применив ударные БпЛА Shahed-136/131. 29 из 31 дронов были уничтожены нашими защитниками.

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 44 авиационных и один ракетный удар, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 11 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Также нанес авиационный удар в районе села Уды. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Фотовыж, Великая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении противник в течение минувших суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный — в районе Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромово, Ивановское, Белая Гора, Северное, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка.

Вместе с тем, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области, Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, три состава горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Но Украина должна получить гарантии безопасности после войны. Жители приграничных украинских областей должны чувствовать себя в безопасности, поэтому на территории РФ должна быть создана демилитаризованная зона. Читай, где она должна быть, и что это такое.

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