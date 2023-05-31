Невдала пародія росіян з “проривом кордону”: карта бойових дій в Україні 31 травня в режимі онлайн

Вдавати, а не бути — так можна було б описати принцип, за яким живуть російські окупанти та намагаються діяти на карті бойових дій.

Замість реальності — вигадана власна історія, чимало міфів, пропаганди та іншої брехні, на чому базується ідеологія країни-агресорки.

Та від цього ворог не стає менш небезпечним, а робота ЗСУ простішою. Тож що з цим робити? Відповідь, як і завжди, одна — підтримка українських захисників та захисниць до самої перемоги України. А ще ліпше — після неї теж.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російська окупаційна так звана влада продовжує силову інтеграцію єпархій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в тимчасово окупованій частині Запорізькій області до Російської православної церкви (РПЦ). Це вкотре демонструє нерозривний зв’язок РПЦ з російською державою.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби РФ завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по столиці нашої країни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками.

На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Загалом протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних та одного ракетного удару, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 11 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

Також завдав авіаційного удару в районі села Уди. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Карповичі Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного — в районі Нью-Йорка Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Біла Гора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка.

Разом з тим, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області.

Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області, Садове, Комишани, Кізомис Херсонської області.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Та Україна має отримати гарантії безпеки після завершення війни. Жителі прикордонних українських областей мають почуватися у безпеці, саме тому на території РФ має бути створена демілітаризована зона. Читай, де вона має бути та що це таке.

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