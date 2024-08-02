Украина

Карта боевых действий 2 августа 2024: треть всех штурмов оккупантов — на Покровском направлении

Виктория Мельник, журналист сайта 02 августа 2024, 10:00
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