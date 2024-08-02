Карта боевых действий 2 августа 2024: треть всех штурмов оккупантов — на Покровском направлении

Карта боевых действий 2 августа 2024 включает в себя данные с поля боя и сведения украинского военного командования.

Чтобы украинская армия продвигалась и освобождала наши территории без потерь жизней, все, кто находится в тылу, должны максимально приобщаться к обороне и поддержке страны.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили о медленном, но стабильном темпе продвижения оккупантов на Покровском направлении.

— В значительной степени (это происходит — ред.) из-за нехватки украинской живой силы. Российское продвижение, вероятно, замедлится.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Сватового, Часового Яра и Донецка.

Эксперты также публикуют свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 2 августа 2024 года

По сообщению Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 127 боевых столкновений. Треть из них — на Покровском направлении.

Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных (шесть ракет), 63 авиационных удара (в частности, привлек 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе, осуществил 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов. 112 из них — из РСЗО.

Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Орловка Сумской области, Волчанск, Веселое, Малые Проходы, Липцы, Нескучное, Новоосиново, Петропавловка, Богуславка Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Заря, Дилеевка, Торецк, Александрополь, Тимофеевка, Ивановка, Новотроицкое, Гродовка, Курахово, Водяное, Богоявленка, Новодонецкое, Нескучное Донецкой области; Гуляйполе, Лобковое и Пятихатки в Запорожье и Николаевка и Казацкое Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отразили шесть атак оккупантов недалеко от Макеевки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны также отражены 11 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Клищеевки, Андреевки и сторону Григорьевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 53 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел восемь и 18 атак соответственно.

Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковьевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил два штурма наших позиций недалеко от Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении тоже произошло две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли попытку оккупантов продвигаться на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в его тылу.

Так, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1100 человек.

Также наши воины обезвредили три танка, восемь боевых бронированных машин, 42 артиллерийских системы, две РСЗО, 37 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

В другом нашем материале ты найдешь истории бывших заключенных, которые по закону вышли из тюрем и пошли защищать Украину.

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