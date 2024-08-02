Карта бойових дій 2 серпня 2024: третина усіх штурмів окупантів — на Покровському напрямку

Карта бойових дій 2 серпня 2024 року містить у собі дані з поля бою та зведення українського військового командування.

Щоб українська армія просувалася та звільняла наші території без втрат життів, усі, хто нині перебуває у тилу, мають максимально долучатися до оборони та підтримки країни.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про повільний, але стабільний темп просування окупантів на Покровському напрямку.

— Значною мірою (це відбувається — ред.) через нестачу української живої сили. Російське просування, ймовірно, сповільниться.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сватового, Часового Яру та Донецька.

Експерти також публікують власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 серпня 2024 року

За повідомленням Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 127 бойових зіткнень. Третина з них — на Покровському напрямку.

Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять ракетних (шість ракет), 63 авіаційних удари (зокрема, залучив 61 КАБ) та 1187 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, 112 з них — із РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Орлівка Сумської області, Вовчанськ, Веселе, Малі Проходи, Липці, Нескучне, Новоосинове, Петропавлівка, Богуславка Харківської області; Часів Яр, Костянтинівка, Зоря, Диліївка, Торецьк, Олександропіль, Тимофіївка, Іванівка, Новотроїцьке, Гродівка, Курахове, Водяне, Богоявленка, Новодонецьке, Нескучне Донецької області; Гуляйполе, Лобкове і П’ятихатки на Запоріжжі та Миколаївка і Козацьке Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох пунктах управління, засобу ППО, радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу ворога.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили шість атак окупантів неподалік Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій, поблизу Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та у бік Григорівки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Желанного, де провів вісім та 18 атак відповідно.

Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив два штурми наших позицій неподалік Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку теж відбулось дві ворожі атаки, в бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили спробу окупантів просуватись на лівобережжі річки Дніпро.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.

Так, минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1100 осіб.

Також наші воїни знешкодили три танки, вісім бойових броньованих машин, 42 артилерійських системи, дві РСЗВ, 37 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

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