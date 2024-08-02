Україна

Карта бойових дій 2 серпня 2024: третина усіх штурмів окупантів — на Покровському напрямку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 02 Серпня 2024, 10:00
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