Карта боевых действий 2 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 2 сентября 2023 года продолжает фиксировать ход полномасштабной войны и каждую мельчайшую деталь этой большой борьбы.

На ней запечатлевается память как об освобожденных населенных пунктах, так и о тех, что в борьбе за свободу были полностью уничтожены врагом.

Сохраняется на карте и каждый шаг наших защитников в битвах за каждый сантиметр родной земли, политый их кровью. Они отдают самое дорогое за свободу страны — свою жизнь. Поэтому нуждаются в наибольшей поддержке и внимании к их продвижениям, которые фиксирует Генштаб ВСУ и аналитики Института изучения войны.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись на обоих участках фронта.

В то же время российские войска продолжали наступательные операции на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк и безуспешно наносили контрудары в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 31 боевое столкновение.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы свыше 20 населенных пунктов. Это, в частности, Гута-Студенецкая, Карповичи Черниговской области, Винторовка, Ромашково, Шалыгино, Семейкино, Волфино, Владимировка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Терновая, Караическая, Хрипуны, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов. Среди них Строевка, Новомлынск, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Дружелюбовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Мирное, Торское, Свято-Покровское, Ивано-Дарьевка, Никифоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Бахмут, Белая Гора, Дачное и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Продолжил наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Степовое, Северное, Невельское, Мемрик Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Водяное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное, Вольное Поле и Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малиновки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Червоное, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии более десяти населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Милово, Казацкое, Бургунка, Токаревка и Янтарное Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях, один состав боеприпасов и одну радиолокационную станцию противника.

Сейчас партизанам нужны “глаза”: беспилотники, тепловизоры и приборы ночного видения. Следовательно, лидеры мнений и социально-ответственные бренды открыли сбор на пять млн грн для украинского подполья. Читай, как приобщиться к благотворительному собранию для партизан.

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