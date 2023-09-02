Карта бойових дій 2 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 2 вересня 2023 продовжує фіксувати хід повномасштабної війни та кожну найдрібнішу деталь цієї великої боротьби.

На ній закарбовується пам’ять як про звільнені населені пункти, так і про ті, що у боротьбі за свободу були повністю знищені ворогом.

Зберігається на карті й кожен крок наших захисників у битвах за кожен сантиметр рідної землі, що политий кров’ю оборонців. Вони віддають найдорожче за свободу країни — своє життя. Тож потребують найбільшої підтримки та уваги до їхніх просувань, які фіксує Генштаб ЗСУ та аналітики Інституту вивчення війни.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися на обох ділянках фронту.

Водночас російські війська продовжували наступальні операції на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк і безуспішно завдавали контрударів у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 31 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Гута-Студенецька, Карповичі Чернігівської області, Винторівка, Ромашкове, Шалигине, Сімейкине, Волфине, Володимирівка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Тернова, Караїчне, Хрипуни, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Строївка, Новомлинськ, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та Дружелюбівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад десять населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Мирне, Торське, Свято-Покровське, Івано-Дар’ївка, Никифорівка та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Бахмут, Біла Гора, Дачне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Продовжив завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Керамік, Степове, Сєверне, Невельське, Мемрик Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад десять населених пунктів, серед них Водяне, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне, Вільне Поле та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малинівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник обстріляв з артилерії понад десять населених пунктів, серед них Золота Балка, Милове, Козацьке, Бургунка, Токарівка та Янтарне Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів та одну радіолокаційну станцію противника.

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