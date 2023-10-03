Карта боевых действий 3 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 3 октября 2023 года всегда в поле зрения разных специалистов и обеих сторон, находящихся в состоянии войны.

Но отличает нас немало: от культуры, языка и ценностей до великой цели — мы стремимся защитить свое. Украинские защитники ежедневно борются за нашу свободу и еще один мирный день для родных и незнакомцев — всех украинцев.

Как им это удается, знают только те, кто тоже находится на передовой. Однако следить за продвижением украинских защитников важно всем, чтобы не забывать, что поддержка тыла им нужна всегда.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что ситуация к югу от Роботиного нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

Российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Лиман, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и незначительно продвинулись на запад Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 3 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения. Также, РФ нанесла очередной удар по Украине, применив семь ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре вражеских шахеда.

Всего враг нанес пять ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степок Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Карповичи, Гремячка Черниговской области, Голышевское, Турья, Михайловское, Покровка, Поповка, Пономаренки Сумской области, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Ивановки и Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Заречное, Спорное, Лиман Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Клещиевки и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Григоровка, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Степового Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Степовое, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны успешно отразили шесть атак в районе Марьинки Донецкой области. Также наши защитники отразили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары недалеко от населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около десяти населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Богоявленка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага возле Старомайорского и Ровнополье Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Республиканец, Веселое, Тягинка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и два артиллерийских средства противника.

Российские оккупанты убивают всех украинцев, имея за цель истребить целую нацию. В сентябре РФ выпустила по Украине наибольшее количество дронов-камикадзе за один месяц. Читай, о каком количестве идет речь и что это значит.

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