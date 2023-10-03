Карта бойових дій 3 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 3 жовтня 2023 завжди у полі зору різних фахівців та обох сторін, які знаходяться у стані війни.

Та відрізняє нас чимало: від культури, мови та цінностей до великої мети — ми прагнемо захистити своє. Українські захисники щоденно виборюють нашу свободу та ще один мирний день для рідних та незнайомців — усіх українців.

Як їм це вдається знають лише ті, хто теж перебуває на передовій. Однак слідкувати за просуванням українських захисників важливо усім, аби не забувати, що підтримка тилу їм потрібна завжди.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ — Лиман, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та незначно просунулися на захід Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення. Також, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих шахеди.

Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степок Сумської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’ячка Чернігівської області, Голишівське, Тур’я, Михайлівське, Покровка, Попівка, Пономаренки Сумської області, Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Зарічне, Спірне, Лиман Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки та Олександро-Шультиного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Григорівка, Костянтинівка, Біла Гора, Диліївка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Степового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад десять населених пунктів, серед них Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби сили оборони успішно відбили шість атак в районі Мар’їнки Донецької області. Також наші захисники відбили атаки ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.

Противник завдав авіаційних ударів неподалік населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько десять населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Богоявленка Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога біля Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське, Новодарівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Республіканець, Веселе, Тягинка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два артилерійських засоби противника.

Російські окупанти вбивають усіх українців, маючи на меті винищити цілу націю. У вересні РФ випустила по Україні найбільшу кількість дронів-камікадзе за один місяць.Читай, про яку кількість йдеться та що це означає.

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