Карта боевых действий 4 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 4 сентября 2023 демонстрирует нам работу украинских военных, то, как они защищают нашу землю. Также мы можем видеть, где враг проводит наступательные операции. Радует то, что многие из них безрезультатны.

Но бои, которые продолжаются по всей линии фронта, тяжелые. Украинские военные противостоят врагу, который преобладает численно и оружием. Но они делают все, чтобы не пустить его дальше, даже отбивают позиции.

Поэтому мы должны помогать им во всем, не забывать донатить, ведь даже 10 грн, например, на тепловизор помогут эффективнее выполнять задачи. Пока предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают: украинские военные акцентировали, что наступательные украинские силы могут действовать более свободно в районах с меньшим количеством российских минных полей.

Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, около Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой, в районе западной Донецко-Восточной границы Запорожья, на западе Запорожской области.

Российские силовики патрулируют и охраняют “избирательные участки” на оккупированной территории Украины, чтобы не допустить выражения гражданами протеста против выборов и фиксации так называемого процесса голосования.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелочной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч, Блешня Черниговской области, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово Сумской области и Уды, Волчанск, Ольховатка, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области.

направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелочной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч, Блешня Черниговской области, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово Сумской области и Уды, Волчанск, Ольховатка, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Дворичанское, Берестово, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Дворичанское, Берестово, Колодязное, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Белой Горы, Озаряновки, Курдюмовки, Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Тихоновка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Северное, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Белой Горы, Озаряновки, Курдюмовки, Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Тихоновка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Северное, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Северное, Новокалиново Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Северное, Новокалиново Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем десяти населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем десяти населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Красное, Волшебное, Пятихатки, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Красное, Волшебное, Пятихатки, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки и Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Никольское, Дмитровка, Николаевка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс противника.

Украинские военные рассказывают о пережитом на фронте, в частности о сложных боях, чтобы мы могли хоть немного понять, через что они проходят. Ранее мы рассказывали историю военного с позывным Смайлик о боях на Донбассе.

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