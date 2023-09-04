Карта боевых действий 4 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 4 сентября 2023 демонстрирует нам работу украинских военных, то, как они защищают нашу землю. Также мы можем видеть, где враг проводит наступательные операции. Радует то, что многие из них безрезультатны.
Но бои, которые продолжаются по всей линии фронта, тяжелые. Украинские военные противостоят врагу, который преобладает численно и оружием. Но они делают все, чтобы не пустить его дальше, даже отбивают позиции.
Поэтому мы должны помогать им во всем, не забывать донатить, ведь даже 10 грн, например, на тепловизор помогут эффективнее выполнять задачи. Пока предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают: украинские военные акцентировали, что наступательные украинские силы могут действовать более свободно в районах с меньшим количеством российских минных полей.
Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, около Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой, в районе западной Донецко-Восточной границы Запорожья, на западе Запорожской области.
Российские силовики патрулируют и охраняют “избирательные участки” на оккупированной территории Украины, чтобы не допустить выражения гражданами протеста против выборов и фиксации так называемого процесса голосования.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс противника.
Украинские военные рассказывают о пережитом на фронте, в частности о сложных боях, чтобы мы могли хоть немного понять, через что они проходят. Ранее мы рассказывали историю военного с позывным Смайлик о боях на Донбассе.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.