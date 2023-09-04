Карта бойових дій 4 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 4 вересня 2023 року демонструє нам роботу українських військових, те, як вони захищають нашу землю. Також ми маємо змогу бачити, де ворог проводить наступальні операції. Тішить те, що результати окупанта невтішні.

Але бої, які тривають по всій лінії фронту, є тяжкими. Українські військові протистоять ворогу, який переважає чисельно та зброєю. Утім, вони роблять усе, щоб не пустити його далі, навіть відбивають позиції.

Тож ми маємо допомагати їм у всьому, не забувати донатити, адже навіть 10 грн, приміром, на тепловізор, допоможуть ефективніше виконувати завдання. Поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські військові акцентували, що наступальні українські сили можуть діяти вільніше в районах з меншою кількістю російських мінних полів.

Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецька, в районі західного Донецько-Східного кордону Запоріжжя, на заході Запорізької області.

Російські правоохоронці патрулюють та охороняють “виборчі дільниці”в окупованій Україні, щоб не допустити висловлювання громадян проти виборів та фіксації процесу так званого голосування.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Грем’яч, Блешня Чернігівської області, Ворожба, Мезенівка, Кіндратівка, Уланове Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вільхуватка, Гатище, Бударки, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Білої Гори, Озарянівки, Курдюмівки, Північного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Тихонівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Північне, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невельське, Карлівка, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Сєверне, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав артилерійських обстрілів по понад десяти населених пунктах, серед них Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Червоне, Чарівне, П’ятихатки, Гуляйпільське, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Антонівки, Миколаївки та Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Микільське, Дмитрівка, Миколаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Українські військові розповідають про пережите на фронті, зокрема про складні бої, щоб ми могли бодай трішки зрозуміти, через що вони проходять. Раніше ми розповідали історію військового на псевдо Смайлик про бої на Донбасі.

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