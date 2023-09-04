Карта бойових дій 4 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 4 вересня 2023 року демонструє нам роботу українських військових, те, як вони захищають нашу землю. Також ми маємо змогу бачити, де ворог проводить наступальні операції. Тішить те, що результати окупанта невтішні.
Але бої, які тривають по всій лінії фронту, є тяжкими. Українські військові протистоять ворогу, який переважає чисельно та зброєю. Утім, вони роблять усе, щоб не пустити його далі, навіть відбивають позиції.
Тож ми маємо допомагати їм у всьому, не забувати донатити, адже навіть 10 грн, приміром, на тепловізор, допоможуть ефективніше виконувати завдання. Поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські військові акцентували, що наступальні українські сили можуть діяти вільніше в районах з меншою кількістю російських мінних полів.
Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецька, в районі західного Донецько-Східного кордону Запоріжжя, на заході Запорізької області.
Російські правоохоронці патрулюють та охороняють “виборчі дільниці”в окупованій Україні, щоб не допустити висловлювання громадян проти виборів та фіксації процесу так званого голосування.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях та один зенітно-ракетний комплекс противника.
Українські військові розповідають про пережите на фронті, зокрема про складні бої, щоб ми могли бодай трішки зрозуміти, через що вони проходять. Раніше ми розповідали історію військового на псевдо Смайлик про бої на Донбасі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.