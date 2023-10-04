Карта боевых действий 4 октября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 4 октября 2023 — важный инструмент в нашей борьбе. Мы можем видеть на ней оккупированные и освобожденные территории, где ведутся бои, где размещается враг.

Конечно, карта боевых действий не даст нам полного представления о событиях на фронте, ведь тогда она была бы очень полезна врагу. Но на ней можно видеть, как продвигаются наши войска.

Мы должны помогать военным, поддерживать их, ведь им на фронте очень сложно, а сейчас еще и наступила холодная пора. Поэтому, чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии города Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений. Всего враг нанес пять ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Также Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив крылатую ракету Искандер-К и 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131.

Нашей противовоздушной обороной уничтожена одна крылатая ракета Искандер-К и 29 вражеских дронов.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении Силы обороны отразили более десяти атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

направлении Силы обороны отразили более десяти атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области. На Бахмутском направлении противник безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

направлении противник безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Враг совершил более десяти неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Враг совершил более десяти неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. На Шахтерском и Запорожском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Роботиного Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клищиевка и Андреевка, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Роботиного Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клищиевка и Андреевка, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Закрепляются на занятых рубежах и истощают врага. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 — артиллерийскому средству противника.

Военные, прежде чем попасть на фронт, учатся пользоваться оружием. Бывают случаи, когда наши бойцы могут ее модернизировать. Ранее мы рассказывали, как боец ВСУ самостоятельно модифицирует оружие.

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