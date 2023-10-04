Карта боевых действий 4 октября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 4 октября 2023 — важный инструмент в нашей борьбе. Мы можем видеть на ней оккупированные и освобожденные территории, где ведутся бои, где размещается враг.
Конечно, карта боевых действий не даст нам полного представления о событиях на фронте, ведь тогда она была бы очень полезна врагу. Но на ней можно видеть, как продвигаются наши войска.
Мы должны помогать военным, поддерживать их, ведь им на фронте очень сложно, а сейчас еще и наступила холодная пора. Поэтому, чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии города Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений. Всего враг нанес пять ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
Также Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив крылатую ракету Искандер-К и 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131.
Нашей противовоздушной обороной уничтожена одна крылатая ракета Искандер-К и 29 вражеских дронов.
Нашей противовоздушной обороной уничтожена одна крылатая ракета Искандер-К и 29 вражеских дронов.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 — артиллерийскому средству противника.
Военные, прежде чем попасть на фронт, учатся пользоваться оружием. Бывают случаи, когда наши бойцы могут ее модернизировать. Ранее мы рассказывали, как боец ВСУ самостоятельно модифицирует оружие.
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