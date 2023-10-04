Україна

Карта бойових дій 4 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 08:05
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