Карта бойових дій 4 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 4 жовтня 2023 — важливий інструмент у нашій боротьбі. Ми можемо бачити на ній окуповані та звільнені території, де тривають бої, де розташовується ворог.
Звісно, карта бойових дій не дасть нам повного уявлення про події на фронті, адже тоді вона була б дуже корисною для ворога. Але на ній можна бачити, як просуваються наші війська.
Ми маємо допомагати військовим, підтримувати їх, адже їм на фронті дуже складно, особливо з приходом холодної пори. Тому, щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося 43 бойові зіткнення. Загалом, ворог завдав п’ять ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету Іскандер-К та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.
Нашою протиповітряною обороною знищено одну крилату ракету Іскандер-К та 29 ворожих дронів.
Нашою протиповітряною обороною знищено одну крилату ракету Іскандер-К та 29 ворожих дронів.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шість — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 — артилерійському засобі противника.
Військові перед тим як потрапити на фронт, навчаються користуватися зброєю. Трапляються випадки, коли наші бійці можуть її змінювати. Раніше ми розповідали, як боєць ЗСУ самотужки модифікує зброю.
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