Карта бойових дій 4 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 4 жовтня 2023 — важливий інструмент у нашій боротьбі. Ми можемо бачити на ній окуповані та звільнені території, де тривають бої, де розташовується ворог.

Звісно, карта бойових дій не дасть нам повного уявлення про події на фронті, адже тоді вона була б дуже корисною для ворога. Але на ній можна бачити, як просуваються наші війська.

Ми маємо допомагати військовим, підтримувати їх, адже їм на фронті дуже складно, особливо з приходом холодної пори. Тому, щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 43 бойові зіткнення. Загалом, ворог завдав п’ять ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету Іскандер-К та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

Нашою протиповітряною обороною знищено одну крилату ракету Іскандер-К та 29 ворожих дронів.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад десять атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив понад десять невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївка, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Читати на тему Артилеристи ЗСУ влучають в ціль з першого пострілу! Гарячий репортаж просто з передової на Донеччині Дивись репортаж з гарячих позицій на Донеччині.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шість — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 — артилерійському засобі противника.

Військові перед тим як потрапити на фронт, навчаються користуватися зброєю. Трапляються випадки, коли наші бійці можуть її змінювати. Раніше ми розповідали, як боєць ЗСУ самотужки модифікує зброю.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.