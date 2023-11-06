Карта боевых действий 6 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 6 ноября 2023 года позволяет нам увидеть, где ведутся ожесточенные бои, и как наши защитники и защитницы мужественно держат оборону.

У карты есть свои отметки, возможно, кто-то не до конца понимает, как ею пользоваться, но каждый сможет найти украинские города и увидеть, что наши воины делают все, чтобы вернуть все города и села, что находятся в оккупации.

А мы им должны в этом помогать, ведь с изменением погоды нашим воинам труднее вести борьбу. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвигались вперед.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 ноября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, проводит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновений. Всего враг нанес шесть ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, противокорабельную ракету Оникс, две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажное здание, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около десяти атак противника.

направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около десяти атак противника. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отбили пять атак противника. Также противник вел безрезультатные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где украинские воины отбили еще пять атак противника. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отбили пять атак противника. Также противник вел безрезультатные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где украинские воины отбили еще пять атак противника. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили около десяти атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более двадцати атак врага.

направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более двадцати атак врага. На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Роботиного, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Успехов не имели.

направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Роботиного, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Успехов не имели. В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены четыре разведывательных БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства и пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские военные бьют по врагу не только на земле, но и в море. Ранее мы рассказывали об атаке на Керчь и ракетный корабль Аскольд.

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