Карта боевых действий 6 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 6 ноября 2023 года позволяет нам увидеть, где ведутся ожесточенные бои, и как наши защитники и защитницы мужественно держат оборону.
У карты есть свои отметки, возможно, кто-то не до конца понимает, как ею пользоваться, но каждый сможет найти украинские города и увидеть, что наши воины делают все, чтобы вернуть все города и села, что находятся в оккупации.
А мы им должны в этом помогать, ведь с изменением погоды нашим воинам труднее вести борьбу. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвигались вперед.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, проводит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства.
За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновений. Всего враг нанес шесть ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Также Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, противокорабельную ракету Оникс, две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.
Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА.
Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажное здание, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены четыре разведывательных БПЛА врага.
Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства и пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Украинские военные бьют по врагу не только на земле, но и в море. Ранее мы рассказывали об атаке на Керчь и ракетный корабль Аскольд.
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