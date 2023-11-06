Карта бойових дій 6 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 6 листопада 2023 року дає нам змогу побачити, де ведуться запеклі бої та як наші захисники й захисниці мужньо тримають оборону.
Карта має свої позначки, можливо, хтось не до кінця розуміє, як нею користуватися, але кожен зможе знайти українські міста й побачити, що наші воїни роблять все, щоб повернути ті, які перебувають в окупації.
А ми їм маємо в цьому допомагати, адже зі зміною погоди нашим воїнам важче вести боротьбу. Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області й на окремих ділянках просувалися вперед.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Також Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, протикорабельну ракету Онікс, дві керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон.
Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.
Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.
Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Українські військові б’ють по ворогу не лише на землі, а й в морі. Раніше ми розповідали про атаку на Керч та ракетний корабель Аскольд.
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