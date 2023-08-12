Карта боевых действий 12 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Смелость и профессионализм продолжают демонстрировать украинские защитники сегодня на карте боевых действий 12 августа 2023 года.

С началом полномасштабной войны каждый украинец и украинка осознали ценность их труда и всех усилий, которые они прилагали к сохранению нашей независимости на протяжении многих лет.

Но вместе с этим сознанием следует сохранять и интенсивность поддержки украинской армии, чтобы достичь общей цели и отвоевать свободу всей Украины и цивилизованного мира.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись.

В то же время, российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.

Кремль, вероятно, пытается национализировать российский интернет-гигант Яндекс, чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к выборам.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов, применив четыре аэробалистические ракеты Х-47 Кинджал (одна уничтожена) и одну ракету С-300. Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и произвел около 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы Черниговской области, Середина-Буда, Водологи, Локня Сумской области и Одноробовка, Уды Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Зализнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Заречное, Ямполь, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клищиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Берислав, Токаревка, Антоновка, Камышаны, Кизомыс Херсонской области и город Херсон, Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс Стрела противника.

В то же время идет борьба и за свободу украинцев, находящихся в российской неволе. Читай, что рассказала военная об 11 месяцах издевательств в плену в Еленовке и России.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.