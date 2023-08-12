Карта бойових дій 12 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Сміливість та професіоналізм продовжують демонструвати українські захисники сьогодні на карті бойових дій 12 серпня 2023.

З початком повномасштабної війни чи не кожен українець та українка усвідомили цінність їхньої праці та усіх зусиль, яких вони докладали до збереження нашої незалежності протягом багатьох років.

Та разом з цією свідомістю варто зберігати й інтенсивність підтримки українського війська, щоб досягти спільної мети та вибороти свободу усієї України та цивілізованого світу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися.

Водночас російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на західній межі Донецької та східної Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

Кремль, ймовірно, намагається націоналізувати російського інтернет-гіганта Яндекс, щоб посилити контроль над російським інформаційним простором у рамках підготовки до виборів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали п’ять ракетних ударів, застосувавши чотири аеробалістичні ракети Х-47 Кинджал (одну знищено) та одну ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області, Середина-Буда, Водолаги, Локня Сумської області та Одноробівка, Уди на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Ямпіль, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Антонівка, Комишани, Кізомис Херсонської області та місто Херсон, Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала один удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один зенітно-ракетний комплекс Стріла противника.

Водночас триває боротьба й за свободу українців. які знаходяться у російській неволі. Читай, що розповіла військова про 11 місяців знущань у полоні в Оленівці та Росії.

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