Україна

Карта бойових дій 12 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Серпня 2023, 07:00
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