Карта боевых действий 14 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине 14 сентября актуальна для украинцев всегда, ведь каждый день мы смотрим на успехи наших военных и радуемся их достижениям.

Но не стоит забывать, какими усилиями наши бойцы борются за каждый метр нашей земли. Мы должны поддерживать их и помогать, ведь вместе мы — сила, и так приведем страну к победе.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские силы продвинулись в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вблизи Бахмута на фоне продолжающихся контрнаступательных операций на обоих участках фронта 13 сентября.

Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области и на западе Запорожской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Авиационные удары получили населенные пункты Мороховец, Плетеновка, Петропавловка, Кисловка, Харьковской области; Степь Сумской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Северск, Спорное, Курдюмовка, Клещиевка, Красногоровка, Нью-Йорк Донецкой области; Роботино, Запасное Запорожской области; Одрадокаменка, Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. В зоне ответственности ОСУВ Таврия наши защитники стойко держат оборону Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, один район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, два склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

Наши украинские военные продвигаются по разным направлениям, в частности на Востоке. Они почти дошли до Донецкого аэропорта. Ранее мы рассказывали о наступлении ВСУ на Бахмутском направлении.

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