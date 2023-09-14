Карта боевых действий 14 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине 14 сентября актуальна для украинцев всегда, ведь каждый день мы смотрим на успехи наших военных и радуемся их достижениям.
Но не стоит забывать, какими усилиями наши бойцы борются за каждый метр нашей земли. Мы должны поддерживать их и помогать, ведь вместе мы — сила, и так приведем страну к победе.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские силы продвинулись в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вблизи Бахмута на фоне продолжающихся контрнаступательных операций на обоих участках фронта 13 сентября.
Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области и на западе Запорожской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.
За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
Авиационные удары получили населенные пункты Мороховец, Плетеновка, Петропавловка, Кисловка, Харьковской области; Степь Сумской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Северск, Спорное, Курдюмовка, Клещиевка, Красногоровка, Нью-Йорк Донецкой области; Роботино, Запасное Запорожской области; Одрадокаменка, Приднепровское Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, один район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, два склада боеприпасов и станция РЭБ противника.
Наши украинские военные продвигаются по разным направлениям, в частности на Востоке. Они почти дошли до Донецкого аэропорта. Ранее мы рассказывали о наступлении ВСУ на Бахмутском направлении.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.