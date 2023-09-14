Карта бойових дій 14 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні 14 вересня сьогодні є актуальною для українців, адже щодня ми дивимося на успіхи наших військових та радіємо їхнім здобуткам.
Але не варто забувати, якими зусиллями наші бійці виборюють кожен метр нашої землі. Ми маємо підтримувати їх та допомагати, адже разом ми — сила, і так приведемо країну до перемоги.
Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські сили просунулися в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися поблизу Бахмута на тлі продовження контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту 13 вересня.
Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області та на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.
Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти Мороховець, Плетенівка, Петропавлівка, Кислівка, Харківської області; Степок Сумської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Спірне, Курдюмівка, Кліщіївка, Красногорівка, Нью-Йорк Донецької області; Роботине, Запасне Запорізької області; Одрадокам’янка, Придніпровське Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та станція РЕБ противника.
Наші українські військові просуваються на різних напрямках, зокрема на Сході. Вони майже дійшли до Донецького аеропорту. Раніше ми розповідали про наступ ЗСУ на Бахмутському напрямку.
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