Карта бойових дій 14 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні 14 вересня сьогодні є актуальною для українців, адже щодня ми дивимося на успіхи наших військових та радіємо їхнім здобуткам.

Але не варто забувати, якими зусиллями наші бійці виборюють кожен метр нашої землі. Ми маємо підтримувати їх та допомагати, адже разом ми — сила, і так приведемо країну до перемоги.

Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські сили просунулися в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися поблизу Бахмута на тлі продовження контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту 13 вересня.

Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області та на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Мороховець, Плетенівка, Петропавлівка, Кислівка, Харківської області; Степок Сумської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Спірне, Курдюмівка, Кліщіївка, Красногорівка, Нью-Йорк Донецької області; Роботине, Запасне Запорізької області; Одрадокам’янка, Придніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія наші захисники стійко тримають оборону Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Наші українські військові просуваються на різних напрямках, зокрема на Сході. Вони майже дійшли до Донецького аеропорту. Раніше ми розповідали про наступ ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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