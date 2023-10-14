Украина

Карта боевых действий 14 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Виктория Мельник, редактор сайта 14 октября 2023, 10:30
Карта боевых действий

Больше видео
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурмы не прекращаются ни на секунду. Какая ситуация в Авдеевке сейчас — последние новости
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета
0:02:40
Красногорівка
Россияне цинично уничтожают Красногоровку! Как там все еще живут люди и почему отказываются уезжать
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 13 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
Карта боевых действий

Карта боевых действий 14 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:09:44
шлях медичної евакуації
Полеты несокрушимых бойцов! Как выглядит длинный путь медицинской эвакуации украинских героев на лечение
0:04:32
Новости Израиля сегодня
Связывали руки, бросали гранаты и обезглавливали детей: известно о зверствах ХАМАС в Израиле
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурмы не прекращаются ни на секунду. Какая ситуация в Авдеевке сейчас — последние новости
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета
0:03:24
Радомир збирає дрон
Ему всего 16 лет, а за его дронами уже очередь! Как школьник после уроков собственноручно собирает БПЛА для бойцов
0:02:40
Красногорівка
Россияне цинично уничтожают Красногоровку! Как там все еще живут люди и почему отказываются уезжать
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 13 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:53
українські захисники
Заехать в город безопасно почти невозможно: как украинские защитники удерживают позиции на Востоке
0:03:57
Росіяни перекидають техніку та резерви у Маріуполь: до чого готуються
Перебрасывают тысячи войск и технику. К чему готовятся российские оккупанты в Мариуполе
Больше видео
шлях медичної евакуації
Читать дальше
Полеты несокрушимых бойцов! Как выглядит длинный путь медицинской эвакуации украинских героев на лечение

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь