Карта боевых действий 14 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 14 октября 2023 свидетельствует, что враг не собирается покидать нашу землю добровольно. А для того, чтобы выбить россиян из Украины, нам нужно ежедневно донатить любые суммы на фонды или сборы, которым ты доверяешь.
Помни: пикап, дроны или амуниция нужны не военным. Это всем нам нужно, чтобы военные могли отвоевать и вернуться домой живыми.
Какая ситуация на карте боевых действий рассказали в отчете Генштаба ВСУ и интерактивных картах от Deep State.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Синие участки — территория, освобожденная от россиян.Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.Серые участки — нуждаются в уточнении.Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.Черный цвет — Крым и ОРДЛО.Розовый цвет — Приднестровье.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Аналитики Института ведения войны (ISW) сообщают, что российские войска проводят оборонительные приготовления во временно оккупированных Херсонской области и Крыму на фоне длительной обеспокоенности возможной предстоящей попыткой войск Украины пересечь реку Днепр.
Вместе с тем, россияне то и делают, что атакуют Авдеевку, но побед там не одерживают.
— Сообщается, что непрерывные российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу во всем городе.
Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя фирменную тактику террора Кремля.
Силы обороны ВСУ продолжают оборону на Востоке и на Юге Украины, ведут наступление на оси Мелитополя и наступательные операции на оси Бахмут.
Силы обороны ВСУ продолжают оборону на Востоке и на Юге Украины, ведут наступление на оси Мелитополя и наступательные операции на оси Бахмут.
Кремлевские террористы цинично нанесли ракетный удар по детскому художественному центру в центре города Покровск, Донецкой области. В результате прицельного попадания более 20 мирных жителей получили ранения и частично разрушены два административных здания.
За сутки 13 октября состоялось около 100 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 59 авиационных ударов, 54 удара МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.
К сожалению, российские террористические атаки привели к жертвам и ранениям гражданского населения. Разрушены или повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Авиаударов нанесли по Леоновке, Гремяче Черниговской области, Поповке Сумской области, Синьковке, Ивановке, Кисловке, Песчаному Харьковской области, Невскому, Белохоровке, Новолюбовке, Серебрянскому лесничеству Луганской области, Спорному, Белой Горе, Александро-Шультиному, Марьинке, Авдеевке, Новомихайловке, Старомайорском Донецкой области, Роботином Запорожской области, Николаевке, Ольховке, Одрадокаменке, Казацком, Высоком, Ульяновке Херсонской области.
Под артиллерийские обстрелы попали около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Враг несет значительные потери на поле боя. Таким образом, только за последние три дня во время штурмовых действий возле Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 погибших, а также около 200 раненых.
В течение суток 13 октября ВВС Украины нанесла 12 авиаударов по скоплению войск, вооружению и военной технике противника.
Украинские защитники также уничтожили российский истребитель Су-25 и один тактический БПЛА Орлан-10.
Украинские защитники также уничтожили российский истребитель Су-25 и один тактический БПЛА Орлан-10.
Украинские ракетные войска поразили один командный пункт, один состав боеприпасов и электронную систему российских оккупантов.
Вместе с тем теперь мир официально признал Путина и РФ диктатором и диктатурой. Что это значит и повлияет ли на ход войны в Украине, мы рассказывали раньше.
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