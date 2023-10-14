Карта боевых действий 14 октября 2023 свидетельствует, что враг не собирается покидать нашу землю добровольно. А для того, чтобы выбить россиян из Украины, нам нужно ежедневно донатить любые суммы на фонды или сборы, которым ты доверяешь.

Помни: пикап, дроны или амуниция нужны не военным. Это всем нам нужно, чтобы военные могли отвоевать и вернуться домой живыми.

Какая ситуация на карте боевых действий рассказали в отчете Генштаба ВСУ и интерактивных картах от Deep State.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института ведения войны (ISW) сообщают, что российские войска проводят оборонительные приготовления во временно оккупированных Херсонской области и Крыму на фоне длительной обеспокоенности возможной предстоящей попыткой войск Украины пересечь реку Днепр.

Карта боевых действий 14 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн / 2 Фотографии

Вместе с тем, россияне то и делают, что атакуют Авдеевку, но побед там не одерживают.

— Сообщается, что непрерывные российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу во всем городе.

Оперативная ситуация в Украине на 14 октября 2023 года

Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя фирменную тактику террора Кремля.

Силы обороны ВСУ продолжают оборону на Востоке и на Юге Украины, ведут наступление на оси Мелитополя и наступательные операции на оси Бахмут.

Кремлевские террористы цинично нанесли ракетный удар по детскому художественному центру в центре города Покровск, Донецкой области. В результате прицельного попадания более 20 мирных жителей получили ранения и частично разрушены два административных здания.

За сутки 13 октября состоялось около 100 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 59 авиационных ударов, 54 удара МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

К сожалению, российские террористические атаки привели к жертвам и ранениям гражданского населения. Разрушены или повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиаударов нанесли по Леоновке, Гремяче Черниговской области, Поповке Сумской области, Синьковке, Ивановке, Кисловке, Песчаному Харьковской области, Невскому, Белохоровке, Новолюбовке, Серебрянскому лесничеству Луганской области, Спорному, Белой Горе, Александро-Шультиному, Марьинке, Авдеевке, Новомихайловке, Старомайорском Донецкой области, Роботином Запорожской области, Николаевке, Ольховке, Одрадокаменке, Казацком, Высоком, Ульяновке Херсонской области.

Под артиллерийские обстрелы попали около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Оперативно-стратегическая группировка Север, обороняющая Волынь и Полесье, сообщает, что ситуация остается без существенных изменений.

Защитники Северщины и Слобожанщины говорят, что противник сохраняет военное присутствие в районах России, граничащих с Украиной. Вражеские войска ведут активные подрывные действия, чтобы предотвратить развертывание украинских войск. Противник увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области России.

Оперативно-стратегическая группировка Хортица на оси Купянска отбила более 20 атак противника в окрестностях Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области.

Харьковской области. Лиманская ось: украинские силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе Макеевки Луганской области. Украинские защитники отбили более пяти вражеских атак в этой области.

Луганской области. Украинские защитники отбили более пяти вражеских атак в этой области. Бахмутская ось: украинские силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляют новые позиции.

Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляют новые позиции. Оперативно-стратегическая группировка Таврия, ось Авдеевка: противник пытается прорвать украинскую оборону без успеха. Украинские защитники отбили около 20 атак противника в окрестностях Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Нетайлового Донецкой области.

Донецкой области. Ось Марьинки: в течение суток 13 октября украинские силы обороны успешно отразили около 15 вражеских атак в районе Марьинки Донецкой области.

Донецкой области. Ось Шахтерского: противник провел неудачные штурмовые действия с воздуха возле Старомайорского Донецкой области.

Донецкой области. Запорожская ось: оккупанты предпринимали неудачные попытки вернуть утраченную землю в районе Роботино Запорожской области.

Запорожской области. Оперативно-стратегическая группировка Одесса, ось Херсон: украинские силы обороны ведут контрбатарейный огонь, уничтожают склады снабжения и успешно наносят удары в тылу врага.

Враг несет значительные потери на поле боя. Таким образом, только за последние три дня во время штурмовых действий возле Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 погибших, а также около 200 раненых.

В течение суток 13 октября ВВС Украины нанесла 12 авиаударов по скоплению войск, вооружению и военной технике противника.

Украинские защитники также уничтожили российский истребитель Су-25 и один тактический БПЛА Орлан-10.

Украинские ракетные войска поразили один командный пункт, один состав боеприпасов и электронную систему российских оккупантов.

Вместе с тем теперь мир официально признал Путина и РФ диктатором и диктатурой. Что это значит и повлияет ли на ход войны в Украине, мы рассказывали раньше.

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