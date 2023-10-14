Україна

Карта бойових дій 14 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Жовтня 2023, 10:30
Карта бойових дій

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