Карта бойових дій 14 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 14 жовтня 2023 року свідчить, що ворог не збирається покидати нашу землю добровільно. А для того, щоб вибити росіян з України, нам потрібно щодня донатити будь-які суми на фонди чи збори, яким ти довіряєш.
Пам’ятай: пікап, дрони чи амуніція потрібні не військовим. Це нам всім потрібно, аби військові могли відвоювати та повернутися додому живими.
Яка ситуація на карті бойових дій розповіли у зведенні Генштабу ЗСУ та інтерактивних картах від Deep State.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту ведення війни (ISW) повідомляють, що російські війська проводять оборонні приготування в тимчасово окупованих Херсонській області та Криму на тлі тривалої стурбованості можливою майбутньою спробою військ України перетнути річку Дніпро.
Разом з тим, росіяни раз у раз атакують Авдіївку, але перемог там не здобувають.
— Повідомляється, що безперервні російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач у всьому місті.
Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи фірмову тактику терору Кремля.
Сили оборони ЗСУ продовжують оборону на Сході та Півдні України, ведуть наступ на осі Мелітополя та наступальні операції на осі Бахмут.
Сили оборони ЗСУ продовжують оборону на Сході та Півдні України, ведуть наступ на осі Мелітополя та наступальні операції на осі Бахмут.
Кремлівські терористи цинічно завдали ракетного удару по дитячому художньому центру в центрі міста Покровськ, Донецької області. Внаслідок прицільного влучання, понад 20 мирних жителів отримали поранення та частково зруйновано дві адміністративні будівлі.
Протягом доби 13 жовтня відбулось близько 100 бойових залучень. Ворог завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, 54 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.
На жаль, російські терористичні атаки призвели до жертв та поранень цивільного населення. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаударів завдали по Леонівці, Грем’ячу Чернігівської області, Попівці Сумської області, Синьківці, Іванівці, Кислівці, Піщаному Харківської області, Невському, Білохорівці, Новолюбівці, Серебрянському лісництву Луганської області, Спірному, Білій Горі, Олександро-Шультиному, Нью-Йорку, Новокалиновому, Мар’їнці, Авдіївці, Новомихайлівці, Старомайорському Донецької області, Роботиному Запорізької області, Миколаївці, Ольхівці, Одрадокам’янці, Козацькому, Високому, Улянівці Херсонської області.
Під артилерійський обстріл потрапили близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Ворог зазнає значних втрат на полі бою. Таким чином, лише за останні три дні під час штурмових дій біля Красногорівки Донецької області, втрати окупантів склали понад 100 загиблих, а також близько 200 поранених.
Протягом доби 13 жовтня ВПС України завдала 12 авіаударів по скупченню військ, озброєнню та військовій техніці противника.
Українські захисники також знищили один російський винищувач Су-25 та один тактичний БПЛА Орлан-10.
Українські захисники також знищили один російський винищувач Су-25 та один тактичний БПЛА Орлан-10.
Українські ракетні війська уразили один командний пункт, один склад боєприпасів та одну електронну систему російських окупантів.
Разом з тим, тепер світ офіційно визнав Путіна та РФ диктатором й диктатурою. Що це означає та чи вплине на перебіг війни в Україні, ми розповідали раніше.
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