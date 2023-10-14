Карта бойових дій 14 жовтня 2023 року свідчить, що ворог не збирається покидати нашу землю добровільно. А для того, щоб вибити росіян з України, нам потрібно щодня донатити будь-які суми на фонди чи збори, яким ти довіряєш.

Пам’ятай: пікап, дрони чи амуніція потрібні не військовим. Це нам всім потрібно, аби військові могли відвоювати та повернутися додому живими.

Яка ситуація на карті бойових дій розповіли у зведенні Генштабу ЗСУ та інтерактивних картах від Deep State.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту ведення війни (ISW) повідомляють, що російські війська проводять оборонні приготування в тимчасово окупованих Херсонській області та Криму на тлі тривалої стурбованості можливою майбутньою спробою військ України перетнути річку Дніпро.

Карта бойових дій 14 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн / 2 Фотографії

Разом з тим, росіяни раз у раз атакують Авдіївку, але перемог там не здобувають.

— Повідомляється, що безперервні російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач у всьому місті.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 жовтня 2023 року

Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи фірмову тактику терору Кремля.

Сили оборони ЗСУ продовжують оборону на Сході та Півдні України, ведуть наступ на осі Мелітополя та наступальні операції на осі Бахмут.

Кремлівські терористи цинічно завдали ракетного удару по дитячому художньому центру в центрі міста Покровськ, Донецької області. Внаслідок прицільного влучання, понад 20 мирних жителів отримали поранення та частково зруйновано дві адміністративні будівлі.

Протягом доби 13 жовтня відбулось близько 100 бойових залучень. Ворог завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, 54 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

На жаль, російські терористичні атаки призвели до жертв та поранень цивільного населення. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаударів завдали по Леонівці, Грем’ячу Чернігівської області, Попівці Сумської області, Синьківці, Іванівці, Кислівці, Піщаному Харківської області, Невському, Білохорівці, Новолюбівці, Серебрянському лісництву Луганської області, Спірному, Білій Горі, Олександро-Шультиному, Нью-Йорку, Новокалиновому, Мар’їнці, Авдіївці, Новомихайлівці, Старомайорському Донецької області, Роботиному Запорізької області, Миколаївці, Ольхівці, Одрадокам’янці, Козацькому, Високому, Улянівці Херсонської області.

Під артилерійський обстріл потрапили близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативно-стратегічне угруповання Північ, що обороняє Волинь та Полісся повідомляє, що ситуація залишається без суттєвих змін.

Оборонці Сіверщини та Слобожанщини кажуть, що противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть активні підривні дії, щоб запобігти розгортанню українських військ. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області Росії.

Оперативно-стратегічне угруповання Хортиця на вісі Куп’янська відбило понад 20 атак противника на околицях Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області.

Харківської області. Лиманська вісь: українські сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районі Макіївки Луганської області. Українські захисники відбили понад п’ять ворожих атак у цій області.

Луганської області. Українські захисники відбили понад п’ять ворожих атак у цій області. Бахмутська вісь: українські сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці й закріплюють нові позиції.

Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці й закріплюють нові позиції. Оперативно-стратегічне угруповання Таврія, вісь Авдіївка: противник намагається прорвати українську оборону, без успіху. Українські захисники відбили близько 20 атак противника в околицях Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Нетайлового Донецької області.

Донецької області. Вісь Мар’їнки: протягом доби 13 жовтня українські сили оборони успішно відбили близько 15 ворожих атак в районі Мар’їнки Донецької області.

Донецької області. Вісь Шахтарського: противник провів невдалі штурмові дії з повітря біля Старомайорського Донецької області.

Донецької області. Запорізька вісь: окупанти робили невдалі спроби повернути втрачену землю в районі Роботине Запорізької області.

Запорізької області. Оперативно-стратегічне угруповання Одеса, вісь Херсон: українські сили оборони ведуть контрбатарейний вогонь, знищують склади постачання та успішно завдають ударів в тилу ворога.

Ворог зазнає значних втрат на полі бою. Таким чином, лише за останні три дні під час штурмових дій біля Красногорівки Донецької області, втрати окупантів склали понад 100 загиблих, а також близько 200 поранених.

Протягом доби 13 жовтня ВПС України завдала 12 авіаударів по скупченню військ, озброєнню та військовій техніці противника.

Українські захисники також знищили один російський винищувач Су-25 та один тактичний БПЛА Орлан-10.

Українські ракетні війська уразили один командний пункт, один склад боєприпасів та одну електронну систему російських окупантів.

Разом з тим, тепер світ офіційно визнав Путіна та РФ диктатором й диктатурою. Що це означає та чи вплине на перебіг війни в Україні, ми розповідали раніше.

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