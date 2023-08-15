Карта боевых действий 15 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Ни окопы, ни блиндажи не помогут спрятаться врагу от украинских защитников, которые ежедневно освобождают родные земли от захватчиков, в частности сегодня на карте боевых действий 15 августа 2023 года.
Ничто не поможет спрятаться оккупантам и от расплаты за свои преступления, хотя они еще радуют себя надеждами на безнаказанность.
Приближают день, когда воцарится не только мир, но и справедливость, украинские защитники. Однако сегодня, как и всегда, они нуждаются в несокрушимой поддержке тыла.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта.
В то же время, российское информационное пространство хватается за украинские достижения в Урожайном, чтобы осветить плохой моральный дух россиян и вызовы командования в этом районе.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Враг применил восемь ракет Калибр и 15 иранских ударных дронов Shahed-136/131 по Одесской области. В результате успешной боевой работы силами и средствами нашей противовоздушной обороны все ракеты Калибр и БПЛА были уничтожены.
Всего враг нанес 12 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
За прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений.
За прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Блешня, Хотиевка, Тимоновичи Черниговской области, Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Уды, Стрелечья, Лукьянцы Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новомлынск, Ольшана, Синьковка, Купянск, Подолы, Бугаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клищиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Керамик, Новокалиново, Степовое, Авдеевка Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелма подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Чаривное, Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенны пунктов, среди них Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Новокаиры, Камышаны Херсонской области и Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Московский режим продолжает незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Так, в населенном пункте Сватово Луганской области, для смены руководства в органах местного самоуправления, оккупанты требуют, чтобы представители администраций и сельских советов уволились с занимаемых должностей по собственному желанию.
Оккупанты планируют создать так называемые “муниципалитеты”, которые возглавят местные коллаборанты по результатам псевдовыборов на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52.
Российские корабли один за другим либо идут ко дну, либо получают значительные повреждения. Поэтому оккупанты пытаются всячески защитить свои корабли. Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк рассказала, как оккупанты пытаются прятать свои корабли.
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