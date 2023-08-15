Украина

Карта боевых действий 15 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 августа 2023, 06:00
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До 25 тысяч грн за распространение “русской культуры”: будут ли штрафовать за прослушивание музыки из РФ

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