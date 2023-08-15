Карта боевых действий 15 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Ни окопы, ни блиндажи не помогут спрятаться врагу от украинских защитников, которые ежедневно освобождают родные земли от захватчиков, в частности сегодня на карте боевых действий 15 августа 2023 года.

Ничто не поможет спрятаться оккупантам и от расплаты за свои преступления, хотя они еще радуют себя надеждами на безнаказанность.

Приближают день, когда воцарится не только мир, но и справедливость, украинские защитники. Однако сегодня, как и всегда, они нуждаются в несокрушимой поддержке тыла.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта.

В то же время, российское информационное пространство хватается за украинские достижения в Урожайном, чтобы осветить плохой моральный дух россиян и вызовы командования в этом районе.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 15 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Враг применил восемь ракет Калибр и 15 иранских ударных дронов Shahed-136/131 по Одесской области. В результате успешной боевой работы силами и средствами нашей противовоздушной обороны все ракеты Калибр и БПЛА были уничтожены.

Всего враг нанес 12 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Блешня, Хотиевка, Тимоновичи Черниговской области, Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Уды, Стрелечья, Лукьянцы Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новомлынск, Ольшана, Синьковка, Купянск, Подолы, Бугаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клищиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Керамик, Новокалиново, Степовое, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелма подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Чаривное, Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенны пунктов, среди них Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Новокаиры, Камышаны Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Московский режим продолжает незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Так, в населенном пункте Сватово Луганской области, для смены руководства в органах местного самоуправления, оккупанты требуют, чтобы представители администраций и сельских советов уволились с занимаемых должностей по собственному желанию.

Оккупанты планируют создать так называемые “муниципалитеты”, которые возглавят местные коллаборанты по результатам псевдовыборов на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52.

Российские корабли один за другим либо идут ко дну, либо получают значительные повреждения. Поэтому оккупанты пытаются всячески защитить свои корабли. Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк рассказала, как оккупанты пытаются прятать свои корабли.

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