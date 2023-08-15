Україна

Карта бойових дій 15 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Серпня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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