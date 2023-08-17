Карта боевых действий 17 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 17 августа 2023 года, как и в любой другой день, наполнена не только линиями, отражающими места, где ежедневно решается судьба свободы.

Она наполнена воспоминаниями и надеждами людей, которые когда-то жили во всех оккупированных населенных пунктах, и тех, что там остались.

Но особенно карта переполнена историями жизни и смерти украинских защитников, которые ежедневно делают все возможное и невозможное, чтобы наступило мирное сегодня.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись.

В то же время, российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и в районе границы Донецко-Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 17 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес семь ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, а также жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вчера наша противовоздушная оборона уничтожила две крылатые ракеты Х-59 и 13 вражеских БпЛА Shahed-136/131.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло более 15 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области, Шалыгино, Поповка, Мирополье Сумской области и Одноробовка, Стогнии, Уды, Зеленое, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Свято-Покровское, Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Ивановское, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов. В частности, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка и Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Урожайного и Благодатного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них Чаривное, Гуляйпольское, Омельник, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов. Среди них Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка Херсонской области и город Херсон.

Противник ужесточил фильтрационные меры на временно оккупированной территории Херсонской области.

Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, у которых есть SIM-карты украинских операторов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один удар по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс противника.

Также нам всем нравится наблюдать, как пылают вражеские корабли и потихоньку рушится Крымский мост. Но это все результаты работы и долгой подготовки украинских военных и спецслужб.

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