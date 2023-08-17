Карта бойових дій 17 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 17 серпня 2023, як і в будь-який інший день, сповнена не лише лініями, що відображають місця, де щоденно вирішується доля свободи.

Вона наповнена спогадами та надіями людей, які колись жили у всіх тих окупованих населених пунктах, та тих, що там лишились.

Та особливо карта переповнена історіями життя та смерті українських захисників, які щодня роблять усе можливе та неможливе, аби настало колись мирне сьогодні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися

Водночас російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, а також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вчора наша протиповітряна оборона знищила дві крилаті ракети Х-59 та 13 ворожих БпЛА Shahed-136/131.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області, Шалигине, Попівка, Миропілля Сумської області та Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Свято-Покровське, Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка та Курахове Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Урожайного та Благодатного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Гуляйпільське, Омельник, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад десять населених пунктів, серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один удар по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один зенітно-ракетний комплекс противника.

Також нам усім подобається спостерігати, як палають ворожі кораблі та потихеньку руйнується Кримський міст. Але це все результати роботи та довгої підготовки українських військових та спецслужб.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, якою була підготовка до операції та як вона стала можливою завдяки новим дронам Sea baby.

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