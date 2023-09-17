Украина

Карта боевых действий 17 сентября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Анастасия Грубрина, редактор сайта 17 сентября 2023, 11:15
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн

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