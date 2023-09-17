Карта боевых действий 17 сентября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 17 сентября 2023 — вещь, за которой непрестанно, с верой и надеждой ежедневно наблюдают украинцы. Ведь каждый сантиметр освобождения родной земли — праздник для людей.

Наши военные каждый день демонстрируют силу, преданность и храбрость в борьбе с врагом, поэтому их усилия должны быть высоко оценены — помощью, уважительным отношением и верой в ВСУ.

Сегодня, 17 сентября, мы расскажем актуальную информацию о ситуации на фронте и что говорит Институт изучения войны о ходе боевых действий.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

В новой ежедневной аналитике Института изучения войны отметили, что за минувшие сутки украинские военные продолжили наступление на Бахмутском направлении, а именно к югу от Раздоловки и к северу от Клещеевки.

Кроме этого, продвижение ВСУ в Запорожской области заставило россиян передислоцироваться и перебрасывать элитные войска к югу от Бахмута.

Аналитики сообщили о вероятности тактического прорыва ВСУ в районе уволенного Роботиного. Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 сентября 2023 года

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли восемь ракетных и 57 авиационных ударов, 30 обстрелов с РСЗО по позициям военных и гражданских объектах.

В результате ударов врага, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Пострадала гражданская инфраструктура, частные жилые дома и учебные заведения.

Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты удерживают группировку войск, проводят диверсионную деятельность в приграничных районах, а также наращивают заминированность.

На Бахмутском направлении воины ВСУ отразили 13 атак противника в районе Клещеевки. Оккупанты пытались прорвать оборону в Курдюмовке и Андреевке. ВСУ имеют успехи в Клещеевке, продолжают вытеснять оттуда врага.

На Марьинском направлении враг пытался осуществить наступление, произошло 11 неудачных попыток. Враг понес потери во время атак в районах Северного, Ровнополя и Новодаровки.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ удерживают инициативу, проводят штурмы и возвращают нашу землю под украинский флаг.

Продолжается наступление на Мелитопольском направлении. Враг понес многочисленные потери живой силы и техники. Враг уходит с позиций.

На Херсонском направлении ведется контрбатарейная борьба. ВСУ уничтожают составы обеспечения врага, поражают цели противника.

За прошедшие сутки Силы обороны нанесли два удара по пунктам управления, 12 ударов по сосредоточениям личного состава, вооружению и военной технике, пять ударов по ЗРК противника.

Подразделениями ракетных войск поражены три ЗРК Бук-М1 и пять артиллерийских средств противника.

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Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

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