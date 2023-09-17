Карта бойових дій 17 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 17 вересня 2023 — річ, за якою невпинно, з вірою та надією щодня спостерігають українці. Адже кожен сантиметр звільнення рідної землі — свято для людей.

Наші військові щодня демонструють силу, відданість та хоробрість у боротьбі з ворогом, а тому їхні зусилля мають бути високо оцінені — допомогою, шанобливим ставленням та вірою у ЗСУ.

Сьогодні, 17 вересня, ми розповімо актуальну інформацію про ситуацію на фронті та що каже Інститут вивчення війни про хід бойових дій.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також — з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня — на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

У новій щоденній аналітиці Інституту вивчення війни зазначили, що за минулу добу українські військові продовжили наступ на Бахмутському напрямку, а саме на південь від Роздолівки та на північ від Кліщіївки.

Крім цього, просування ЗСУ у Запорізькій області змусило росіян передислоковуватися та перекидати елітні війська на південь від Бахмута.

Аналітики повідомили про ймовірність тактичного прориву ЗСУ в районі звільненого Роботиного. Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 вересня 2023 року

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали вісім ракетних та 57 авіаційних ударів, 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях військових та цивільних об’єктах.

Унаслідок ударів ворога, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Постраждала цивільна інфраструктура, приватні житлові будинки та освітні заклади.

Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти утримують угрупування військ, проводять диверсійну діяльність у прикордонних районах, а також нарощують замінованість.

На Бахмутському напрямку воїни ЗСУ відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки. Окупанти намагалися прорвати оборону у Курдюмівці та Андріївці. ЗСУ мають успіхи у Кліщіївці, продовжують витісняти звідти ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог намагався здійснити наступ, відбулося 11 невдалих спроб. Ворог зазнав втрат під час атак в районах Сєверного, Рівнопіля та Новодарівки.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ЗСУ утримують ініціативу, проводять штурми та повертають нашу землю під український прапор.

Продовжується наступ на Мелітопольському напрямку. Ворог зазнав численних втрат живої сили та техніки. Ворог відходить з позицій.

На Херсонському напрямку ведеться контрбатарейна боротьба. ЗСУ знищують склади забезпечення ворога, уражають цілі противника.

За минулу добу Сили оборони завдали два удари по пунктах управління, 12 ударів по зосередженнях особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять ударів по ЗРК противника.

Підрозділами ракетних військ уражено три ЗРК Бук-М1 та п’ять артилерійських засобів противника.

Раніше ми розповідали про прогноз війни на осінь 2023 від Буданова та Черника.

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.