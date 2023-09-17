Україна

Карта бойових дій 17 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 11:15
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн

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