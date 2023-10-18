Карта боевых действий 18 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 18 октября 2023 года, как и в любой другой день, вызывает немало разных эмоций. Иногда она дает надежду и будто спасает всю твою жизнь.

Иногда она вызывает тревогу большую, чем от вражеского МиГ. И также, как по всей стране радаются сирены, так и по телу растекается нервная дрожь.

Но, несмотря на все эти эмоции, остается стабильным одно — желание сохранить свою свободу и независимость родной родины, за которую ежедневно борются ВСУ и вдохновляют вести борьбу других украинцев.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

В то же время российские войска продолжили наступление на Авдеевском направлении и недавно достигли определенных успехов, хотя и относительно более медленными темпами, чем во время начальных атак.

Кроме того, российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, на юго-запад от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 18 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 34 авиационных удара, совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Сеньковка, Турья, Гремяч Черниговской области, Барановка, Сосновка, Шалыгино, Голышевское, Покровка Сумской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще семь атак у Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десять населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Колодцы, Белогоровка, Спорное, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Силы обороны отразили здесь пять атак врага. Также противник нанес авиационный удар возле Степного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины отразили здесь 17 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов вблизи Урожайного, Старомайорского, Ровнополья Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районе западнее Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Берислава Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Качкаровка, Одрадокаменка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон, а также Дмитровка, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасы и артиллерийское средство противника.

Ни уцелевшего дома не осталось и в некоторых прифронтовых городах. Читай, какая ситуация в Авдеевке и как проходит эвакуация населения.

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