Карта боевых действий 18 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 18 октября 2023 года, как и в любой другой день, вызывает немало разных эмоций. Иногда она дает надежду и будто спасает всю твою жизнь.
Иногда она вызывает тревогу большую, чем от вражеского МиГ. И также, как по всей стране радаются сирены, так и по телу растекается нервная дрожь.
Но, несмотря на все эти эмоции, остается стабильным одно — желание сохранить свою свободу и независимость родной родины, за которую ежедневно борются ВСУ и вдохновляют вести борьбу других украинцев.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
В то же время российские войска продолжили наступление на Авдеевском направлении и недавно достигли определенных успехов, хотя и относительно более медленными темпами, чем во время начальных атак.
Кроме того, российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, на юго-запад от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 34 авиационных удара, совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Сеньковка, Турья, Гремяч Черниговской области, Барановка, Сосновка, Шалыгино, Голышевское, Покровка Сумской области.
На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще семь атак у Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десять населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Колодцы, Белогоровка, Спорное, Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Константиновка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Силы обороны отразили здесь пять атак врага. Также противник нанес авиационный удар возле Степного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины отразили здесь 17 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов вблизи Урожайного, Старомайорского, Ровнополья Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районе западнее Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Берислава Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Качкаровка, Одрадокаменка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон, а также Дмитровка, Очаков Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасы и артиллерийское средство противника.
Ни уцелевшего дома не осталось и в некоторых прифронтовых городах. Читай, какая ситуация в Авдеевке и как проходит эвакуация населения.
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