Карта бойових дій 18 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 18 жовтня 2023, як і в будь-який інший день, викликає чимало різних емоцій. Іноді вона дає надію та ніби рятує все твоє життя, що, здається, схоже на картковий будинок.

Часом вона викликає тривогу більшу, ніж від ворожого МіГ. І як всією країною ширяться сирени, так і тілом розтікається нервове тремтіння.

Та попри всі ці емоції, лишається стабільним одне — бажання зберегти свою свободу та незалежність рідної Батьківщини, за яку щоденно борються ЗСУ, та надихають вести боротьбу інших українців.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Водночас російські війська продовжили наступ на Авдіївському напрямку і нещодавно досягли певних успіхів, хоча й відносно повільнішими темпами, ніж під час початкових атак.

Крім того, російські війська вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав три ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десять населених пунктів, серед них Сеньківка, Тур’я, Грем’яч Чернігівської області, Баранівка, Соснівка, Шалигине, Голишівське, Покровка Сумської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще сім атак біля Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десять населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Колодязі, Білогорівка, Спірне, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Сили оборони відбили тут п’ять атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару біля Степового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни відбили тут 17 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десять населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Старомайорського, Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районі західніше Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Берислава Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Золота Балка, Качкарівка, Одрадокам’янка, Антонівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон, а також Дмитрівка, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Жодного вцілілого будинку не лишилось і в деяких прифронтових містах. Читай, яка ситуація в Авдіївці сьогодні та як проходить евакуація населення.

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