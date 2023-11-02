Карта боевых действий 2 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 2 ноября 2023 года и мельчайшие изменения на ней своими сверхусилиями, кровью, потом и даже жизнью творят украинские военные.

Ежедневно цена нашей борьбы и свободы непрерывно растет, ведь за каждое мирное утро в тылу кто-то отдал свою жизнь на фронте.

Так что об этом не только стоит помнить, но и делать все возможное, чтобы сохранить как можно больше жизней наших защитников и донатить на ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись в районе Авдеевки.

В то же время российские оккупационные власти продолжают пытаться искоренить украинский язык и культуру на оккупированных территориях Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 ноября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений. Всего враг нанес четыре ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненные среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Прогресс, Чуйковка, Голышевское, Павловка, Степок, Высокое Сумской области, Борисовка, Волчанск, Охримовка, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отразили восемь атак. Противник нанес авиационных ударов в районах Петропавловки, Купянска, Куриловки, Степной Новоселовки и Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Выемки, Спорного и Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты десять раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение недалеко от Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Пивденного Донецкой области. Нанес авиационный удар неподалеку от Ивановского Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Марково, Клещиевка, Предтечино, Белая Гора, Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили пять атак.

Также противник нанес авиационные удары в районах Калинового, Новоалександровки, Семеновки, Орловки, Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Ласточкино, Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 16 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары вблизи Новоселовки, Новоданиловки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Львовео Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Томарино, Змиевка, Берислав, Милово Херсонской области, Очаков Николаевской области и Грушевка.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять радиолокационных станций, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.

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